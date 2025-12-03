Scarlett Johansson estaría en conversaciones para sumarse a The Batman 2

Según información de Variety, la actriz está en conversaciones con la producción de The Batman Part 2 para sumarse al reparto de esta entrega cuyo estreno está previsto para octubre de 2027.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Scarlett Johansson está lista para pasar la página del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y unirse al de DC Comics .

Se desconoce cuál es la oferta interpretativa de la actriz en esta cinta dirigida por Matt Reeves, que si nos remitimos a la salida de Zoë Kravitz (Catwoman), podría indicar que Johansson quizá interpretaría un papel con peso dentro de la trama protagonizada por Robert Pattinson.

La actriz ha marcado una trayectoria importante dentro de franquicias populares, su papel de Natasha Romanoff / Black Widow la llevó por ocho películas de Marvel, luego hizo su debut en el universo de los dinosaurios con su papel en Jurassic World: Rebirth, y hace unos días se anunció que estará en la nueva película de "El exorcista"; de sumarse a The Batman, tendrá un 2026 con agenda apretada.

Según publicó Deadline, precisamente la negociación está en ese punto de cuadrar su agenda de rodajes, una vez definido se podría confirmar la noticia.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mientras eso sucede, Johansson debutó recientemente como directora con el drama Eleanor the Great, el estreno mundial fue en el Festival de Cine de Cannes. Próximamente estrenará la película de James Gray, Paper Tiger, junto a Miles Teller y Adam Driver.