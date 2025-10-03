Colin Farrell adelanta su regreso como el Pingüino en The Batman 2

Los Ángeles, Estados Unidos.- Colin Farrell volverá a dar vida al infame Oswald Cobblepot en The Batman: Part II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves.

Aunque su participación será más breve que en la primera entrega, el actor irlandés ha dejado claro que el tono de esta nueva historia será mucho más oscuro, tenso y ambicioso. Durante su paso por el Festival de Cine de Zúrich, Farrell reveló que leyó el guion completo y lo calificó como “extraordinario”. Sin embargo, admitió que al principio se sorprendió al descubrir que su personaje solo aparecerá en unas cinco escenas. “Me emocioné muchísimo cuando recibí el guion, y luego lo leí y pensé: ‘Solo tengo cinco escenas’. Yo tampoco lo entendí bien...”, confesó entre risas.

Aun así, con el paso del tiempo y tras analizar a fondo la evolución de su personaje, el actor comprendió la profundidad que Reeves quiso darle al Pingüino, tanto en lo físico como en lo psicológico. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Fue ahí cuando entendí que, aunque no tenga mucho tiempo en pantalla, cada momento cuenta”, señaló. Farrell explicó que la película “elevará la tensión y la oscuridad” en comparación con la primera parte, y adelantó que el espectador se enfrentará a un relato más profundo y aterrador, con mayores riesgos emocionales y morales para sus protagonistas.

The Penguin

Mientras su papel en la secuela será más limitado, la figura de Cobblepot seguirá creciendo gracias a la serie The Penguin, el spin-off que explora los orígenes del villano y su ascenso en el mundo criminal de Gotham.