Lo nuevo de Margot Robbie llega hoy a los cines de Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos.- Margot Robbie y Colin Farrell se encuentran en un rincón de sus almas para emprender un profundo viaje emocional en "El gran viaje de tu vida", una aventura que "se inclina hacia la esperanza, la sanación, el perdón y esas ideas preciosas, no demasiado elevadas, sino bastante prácticas", explica el actor irlandés a EFE. La trama, que aterriza en la gran pantalla este jueves como un faro que ilumina la complejidad de las relaciones humanas, empuja a "reflexionar sobre el pasado e intentar reconciliarse con lo que uno puede o ve de sí mismo", agrega el actor.

Farrell y Robbie se presentan como David y Sarah, dos extraños que se encuentran en la boda de un amigo en común que, de forma inesperada y tras una serie de sucesos fantásticos, se embarcan en un viaje en el que juntos reviven momentos clave de sus pasados, confrontando así sus miedos y arrepentimientos para poder sanar.

Un intrépido viaje para sumergirse en sus personajes

Para poder cargar las pesadas mochilas emocionales de sus personajes, ambos actores forjaron su conexión a través de sus propias vivencias personales para humanizar sus historias en la pantalla. "Fue fácil hacerlo hablando de cosas que realmente habíamos vivido. Sin darnos cuenta, empezábamos a entender mejor a nuestros personajes y esa fue una forma encantadora de hacerlo", cuenta Robbie en una entrevista con EFE. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El ejercicio lo trasladaron a un coche, el escenario más repetitivo y simbólico de la película, para continuar tejiendo los complejos sentimientos de Sarah y David junto al director de la obra, el surcoreano nacionalizado estadounidense Kogonada. "Mientras conducíamos, hablábamos de temas graciosos y tontos o profundos. Dábamos vueltas en coche y continuábamos esas conversaciones" hasta comenzar a entrelazar las escenas de la película, añade la actriz de "Barbie".

De la oscuridad a la luz