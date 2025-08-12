¿Por qué todos hablan de Weapons, la nueva película de terror?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde su reciente estreno, Weapons —o "La hora de la desaparición", como también se conoce— ha dejado a los espectadores con la misma pregunta: ¿acabo de ver una película de terror... o algo más extraño, inquietante y difícil de clasificar?

La cinta, dirigida por Zach Cregger (Barbarian), arranca con una premisa escalofriante: diecisiete niños desaparecen misteriosamente de una escuela a las 2:17 a.m., dejando tras de sí un rastro de confusión y sospecha. Lo que podría ser el inicio de un thriller convencional, pronto se convierte en un relato fragmentado, narrado en seis capítulos que mezclan horror, tensión, humor negro y un toque surrealista. Con un reparto de lujo que incluye a Josh Brolin, Julia Garner y Amy Madigan, Weapons construye un universo en el que el verdadero miedo no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de lo cotidiano.

Los críticos la han descrito como "una joya perversa" y "una de las experiencias más inquietantes del año", con un 96 % de aprobación en Rotten Tomatoes. Pero aquí está el truco: aunque las desapariciones, la misteriosa tía Gladys y las escenas cargadas de simbolismo parecen encajar en el molde del terror, la película juega constantemente con las expectativas.

Hay violencia, sí; hay momentos de tensión extrema; pero también hay ironía, conversaciones absurdas y situaciones tan extrañas que resultan perturbadoras por lo impredecibles.

Tal vez por eso Weapons está dando tanto de qué hablar. No se trata solo de asustar —aunque lo hace—, sino de dejar al espectador con preguntas que tal vez nunca se resuelvan.

Y en un género donde todo suele explicarse al final, ese es un arma muy poderosa.

¿Dónde ver Weapons?

Actualmente la única forma de ver Weapons es en salas de cine o IMAX desde su estreno el pasado 8 de agosto de 2025, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

