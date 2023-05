Pedro Pascal se estrena en el cine de terror con nueva película: aquí un adelanto

ESTADOS UNIDOS.- Luego de eslabonar protagónicos en aplaudidas producciones de streaming como The Last of Us y The Mandalorian, el chileno Pedro Pascal se apunta una nueva conquista: se estrenará en el cine de terror de la mano de Zach Cregger.



Así es, lejos de tomarse un descanso, el actor no deja de acumular proyectos para los próximos años. Además de unirse a Paul Mescal en el reparto de “Gladiador 2”, Pascal ha fichado por New Line para protagonizar Weapons, lo nuevo de Cregger, director de una de las grandes sorpresas del terror de 2022: Barbarian.



The Hollywood Reporter reveló en exclusiva que el intérprete chileno firmó para incorporarse a la producción, para la que el cineasta estadounidense vuelve a contar con el mismo equipo de producción de su anterior filme: Roy Lee, J.D. Lifshitz y Raphael Margules.