Paul Mescal se sincera en Cannes sobre la masculinidad: esto respondió

Cannes, Francia.- "La masculinidad, para mí, está siempre cambiando", explicó este jueves el actor irlandés Paul Mescal , protagonista de la película The History of Sound (Oliver Hermanus), un drama musical de amor 'queer' junto a Josh O'Connor que aspira a la Palma de Oro.

Indicó, sin embargo, que no cree que The History of Sound busque necesariamente redefinir la masculinidad (de la que él no tiene una definición fija, porque "siempre cambiando"), ya que está se trata de una historia de amor muy "subjetiva" y muy específica.

The History of Sound -que es la segunda participación en Cannes del sudafricano Hermanus tras Beauty, con la que compitió en la sección Una cierta mirada en 2011- narra la historia de amor entre dos músicos, a comienzos del siglo XX que emprenden juntos un viaje a través de las zonas rurales de Estados Unidos para grabar canciones folk tradicionales.

Lo hacen con un fonógrafo de cilindros de cera, una invención de Thomas Edison para grabar y reproducir sonido.

La película, que tuvo este miércoles su estreno de gala en la Croisette con su alfombra roja, está basada en una novela homónima de Ben Shattuck y el proyecto se vino desarrollado poco a poco en los últimos cinco años.

"Cuando llegamos al set, sentimos como que por fin íbamos a hacer esa cosa de la que llevábamos años hablando", explicó Hermanus en la rueda de prensa.

A pesar del tono melancólico de la película, tanto Hermanus como Mescal explicaron que el ambiente en el rodaje fue muy divertido, especialmente por el carácter bromista de O'Connor.

"Josh es la persona con la que más fácil es construir química", compartió Mescal, y detalló que, a la hora de filmar este personaje y las escenas de amor, le ayudó a que ambos se conocieran previamente y que hubiera ciertos "cimientos de confianza", aunque no eran amigos cercanos.

"Me siento afortunado de que nos conociéramos, pero de que tuviéramos mucho para recorrer", aseveró el nominado al Óscar por 'Aftersun'.