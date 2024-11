Paul Mescal no vio “Gladiador” hasta que terminó “Gladiador II”

Nueva York, Estados Unidos.- No es lo mismo hacer una película por primera vez, que hacer una que trae sobre sí la sombra de una entrega original que siempre, siempre, estará pesando sobre una secuela o precuela.

3

Darle su propio espíritu a Lucios en “Gladiador II” sería el gran reto de Paul Mescal: “Es la oportunidad perfecta para mí”, dice el irlandés en una entrevista.

4

El actor recuerda en este encuentro con Vanity Fair, que su primera escena fue en Marruecos; como era normal, hubo nervios y dudas, pero Mescal no olvida lo que el director de la cinta le dijo en ese momento previo a salir a escena: “Tus nervios no me sirven de una puta mierda”.

5

No es fácil enfrentar un momento así, y supo que sus nervios tampoco eran buenos para él, “quieres estar orgulloso de tu trabajo, y especialmente a la velocidad a la que Ridley trabaja, no hay espacios muertos. No filmas ningún tiempo de relleno en la película en ningún momento; probablemente se utilizará todo”, señala.

6

Y así, Mescal se metió en la piel de Lucios, y aunque reconoce que en determinados momentos de sus 28 años vio “Gladiador”, no lo hizo previo al rodaje: “Una vez que me eligieron para el papel, me dije: ´Voy a olvidarme de esto hasta que termine la película´”.

7

La vio “hace poco”, dice, y considera que “es extraordinaria”. Mescal cree que verla antes era algo que no le iba a servir en ese momento.

8

El actor es del criterio que hacerlo hubiera sido negligente para la película, “porque no es tu trabajo tratar de recrear”, el objetivo, acota, es que sea algo nuevo y auténtico, “por supuesto, se inspira en la primera por el linaje y el legado, pero eso está en el guión”.

9

Mescal sabe que del éxito de la cinta dependerá también su propio éxito, al menos en el futuro inmediato: “Una película de gran estudio con un gran éxito te cambia la vida y te da ciertas oportunidades”.

10

Y por los vientos que soplan, el actor lo tiene asegurado. “Gladiador II” que tuvo un presupuesto de aproximadamente 250 millones de dólares, logró recaudar 84.1 millones en la taquilla global en su fin de semana de estreno, posicionándose entre los tres mejores estrenos de Paramount Pictures en 2024.

11

12

13

14