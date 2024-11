Wicked se alista para romper la taquilla en su estreno esta semana

3

La película reimagina el universo de Oz con un despliegue visual suntuoso, abundantes números musicales y la trama que ha convertido su versión escénica en un musical de culto en Broadway y el West End londinense.

En la presentación de la película este martes en un hotel de Londres, el director John M. Chu reconoció haber sentido el peso del legado de una saga que nació con el libro “El maravilloso mago de Oz” de L. Frank Baum (1900), que la película “El mago de Oz” llevó al Olimpo de la ficción (1939) y que Gregory Maguire convirtió en la novela Wicked en 1995.

“Al principio tenía la sensación aplastante de que muy pocos directores consiguen construir Oz. Es como un viejo amigo. Pero cuando lo revisas, te das cuenta de que no lo conoces tan bien y debes encontrar tu camino en el tornado. Así que quisimos llevar a la gente a la edad de oro de Hollywood para presentar este gran cuento de hadas, el mayor espectáculo que podemos imaginar”, dijo Chu.

El director (autor de Crazy Rich Asians o In the Heights) explicó que los intérpretes tuvieron que “ser vulnerables” y “mostrar sus heridas”, porque no se encontraban solo ante la adaptación de un musical sino ante la búsqueda de “la verdad de unos personajes que hemos conocido durante mucho tiempo en la iconografía del cine”.

Junto a Chu, una emocionada Grande, que se enfrenta a su mayor papel cinematográfico tras alcanzar el estrellato de la nueva generación del pop, aseguró haber tejido unos fuertes lazos con el resto del reparto y especialmente con Erivo.