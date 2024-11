Familia de Liam Payne no quiere ver a su mánager en el funeral

1

Londres, Inglaterra.- Ya pasó más de un mes de la muerte de Liam Payne, y entre investigaciones, implicados y fechas nada concluyentes, ahora resulta que su mánager no podrá asistir al funeral del cantante fallecido en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre.

2

El Daily Mail reveló, por información de una fuente cercana, que la familia del ex One Direction no quiere verlo en su último adiós: “No es bienvenido”, señala el medio británico, y que su presencia podría generar “tensión”.