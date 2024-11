“Gladiator II” rompe récord en taquilla internacional, ¿cuánto recaudó?

Este impresionante inicio marca el mejor estreno internacional para una película clasificación R de Paramount Pictures y el debut más grande en el extranjero para Scott, superando a sus éxitos anteriores como The Martian y Gladiador.

El épico debut de Gladiador II supera ampliamente a competidores como Red One, protagonizada por Dwayne Johnson, que sumó $14.7 millones en su segundo fin de semana, acumulando $84.1 millones a nivel global.

6

Otros hitos de la taquilla incluyen The Wild Robot de DreamWorks Animation, que superó los $300 millones globales, y Venom: The Last Dance, que cruzó los $400 millones, reafirmando el poder de las grandes producciones en los cines este año.