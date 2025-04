Diego Vázquez se lanza contra el arbitraje y así encontró a Serrano en camerinos tras expulsión

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador de Motagua , Diego Vázquez , no ocultó su molestia en la conferencia de prensa tras el empate (1-1) ante Real España, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2024-25.

"Me llama mucho la atención... le pregunté a Selvin Brown por qué había expulsado a Jorge Serrano, y dijo que fue por insultar o provocar al rival. ¿Desde cuándo al que es agredido lo expulsan? No sé qué va a poner en el acta, cualquier cosa que ponga no tiene justificación. Si es por eso, tenía que expulsar a los 22, porque el jugador de Motagua es el agredido", expresó Vázquez con evidente inconformidad.

El técnico también relató cómo encontró al futbolista en el camerino tras el partido.

"Estaba en el vestuario muy golpeado, no entiendo cómo van a expulsar a un jugador por eso; sigo sin comprender. Hay una palabra para eso que es compensación, no encuentro otra palabra", manifestó.

Y remató: "Es inverosímil lo que pasó; la verdad que me deja pensando".

Sobre el desarrollo del partido, Diego Vázquez aseguró que su equipo mereció más.

"Nos faltó fortuna, Motagua hizo el esfuerzo todo el partido para llevarse los tres puntos. Creo que si comparamos las llegadas de uno y otro equipo es altamente positiva para Motagua, merecimos un gol más; me gustó el equipo porque siempre propuso".