Uruguay condena intervención militar de EE UU en Venezuela y expresa “seria preocupación”

Montevideo, Uruguay.- El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe "como una zona de paz".

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Las declaraciones de Uruguay se suman a las múltiples reacciones provocadas por los ataques denunciados por el gobierno Venezolano durante la madrugada de este sábado 3 de enero.