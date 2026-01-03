  1. Inicio
  2. · Mundo

Uruguay condena intervención militar de EE UU en Venezuela y expresa “seria preocupación”

Uruguay manifestó su rechazo a los "ataques aéreos" de Estados Unidos (EE UU) en territorio venezolano durante la madrugada de este sábado

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 07:07
Uruguay condena intervención militar de EE UU en Venezuela y expresa “seria preocupación”

Uruguay manifestó su rechazo a los "ataques aéreos" de Estados Unidos (EE UU) en territorio venezolano durante la madrugada de este sábado.

Foto: Cortesía

Montevideo, Uruguay.- El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe "como una zona de paz".

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Las declaraciones de Uruguay se suman a las múltiples reacciones provocadas por los ataques denunciados por el gobierno Venezolano durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

EE UU ataca a Venezuela y captura a Nicolás Maduro

Explosiones, fuego y aeronaves sobrevolando Venezuela fueron parte de la terrorífica escena que presenció la población, mientras agentes estadounidenses capturaban a su presidente: Nicolás Maduro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción/EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias