Pam Bondi confirma que Maduro y su esposa han sido acusados en la corte de Nueva York

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que los cargos han sido presentados en un tribunal federal de Nueva York y subrayó que la pareja “pronto enfrentará la plena furia de la justicia estadounidense en suelo y tribunales de los Estados Unidos”.

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este sábado que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos, incluidos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos dispositivos en contra de los Estados Unidos.

Bondi también expresó un “profundo agradecimiento” al presidente Donald Trump por su liderazgo y valentía al exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y resaltó la labor de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que llevaron a cabo con éxito la misión para capturar a los dos presuntos narcotraficantes internacionales.

Los cargos se basan en acusaciones de que Maduro y Flores habrían conspirado para inundar los Estados Unidos con cocaína y emplear armas ilegales contra ciudadanos y autoridades estadounidenses. Estas acusaciones se fundamentan en una indictment (acusación formal) que, según las autoridades estadounidenses, sienta las bases para llevar al jefe de Estado venezolano ante la justicia estadounidense.

Tras el anuncio, fuentes oficiales confirmaron que el operativo contra Maduro y Flores fue parte de una sorpresiva acción militar estadounidense en Venezuela, en la que fuerzas de Estados Unidos habrían intervenido en territorio venezolano para detener al presidente y a su esposa, trasladándolos fuera del país.