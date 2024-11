Josh O’Connor y Emily Blunt en la nueva película de Steven Spielberg

3

O’Connor, que ha ganado relevancia por su papel en Challengers junto a Zendaya y Mike Faist, se une al proyecto en el que ya se había anunciado la participación de Blunt, Colin Firth (The King’s Speech), Colman Domingo (Rustin) y Eve Hewson (Bridge of Spies).

Para esta nueva cinta, Spielberg contará con el guionista David Koepp, con quien ya colaboró en algunos de sus grandes éxitos como Jurassic Park, War of the Worlds o Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

La productora será Kristie Macosko Krieger, que ya ejerció como tal en West Side Story (2021).

Todavía no se ha dado a conocer cuál será la trama de la película, pero según recoge la revista Variety, Universal la ha descrito como “un nuevo evento cinematográfico”.