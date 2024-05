Emily Blunt explica que besar a ciertos actores le daba ganas de vomitar

“No diría que es una especie de odio extremo, pero definitivamente no lo he disfrutado en parte”, agregó Blunt.

Este testimonio se puede comparar con las extrañas experiencias de Anne Hathaway, quien recientemente reveló en una entrevista para V Magazine sobre cómo le pedían besar a múltiples actores para hacer “pruebas de química”.

Acto que, según la misma actriz, describió como desagradable y “asqueroso”.

“A mí me dijeron: Hoy vienen diez chicos, y tú ya tienes el papel. ¿No te hace ilusión poder besarte con todos ellos?”. Y pensé que yo debía de ser la rara, porque no me apetecía para nada hacerlo. Me pareció que sonaba asqueroso”, expresó la intérprete.

Quien además agregó que “en los años 2000 se consideraba normal pedirle a un actor que se enrollara con otros actores para comprobar si había química entre ellos. En realidad, es la peor forma de hacerlo”.