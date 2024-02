“Oppenheimer” gana el principal premio SAG y los actores celebran éxito de su huelga

Branagh recordó cómo el reparto de la película abandonó su estreno en Londres el pasado julio, cuando estaba a punto de comenzar el paro laboral. “Nos fuimos de la alfombra roja y no vimos la película esa noche. Nos fuimos felizmente en solidaridad con ustedes”.

“Oppenheimer” no ha dejado de cosechar premios en toda la temporada.

Los galardones de actriz de reparto han recaído sistemáticamente esta temporada en Da’Vine Joy Randolph (“Los que se quedan”) y en la gala de este sábado no fue diferente.

La noche también honró a la televisión. La comedia “The Bear” ganó por su reparto y por sus protagonistas, Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

“Succession” se quedó con el premio al mejor reparto de serie dramática, mientras que Elizabeth Debicki ganó como mejor actriz por su interpretación de la difunta princesa Diana en “The Crown”.

Pedro Pascal se llevó el premio al mejor actor de serie por “The Last of Us”, admitiendo que estaba borracho y convirtiéndose en uno de los muchos intérpretes que aprovecharon el tono relajado de la transmisión de Netflix -y las diferentes normas sobre lo que está permitido- para soltar una grosería.

La 30ª edición de los SAG Awards se convirtió en la primera gala de premios de Hollywood que se emite globalmente en Netflix.

Este cambio permitió a los galardones del sindicato acceder a los 260 millones de abonados del gigante del “streaming”, sin cortes publicitarios.

“Estoy deseando llegar a casa y que Netflix me recomiende esta serie basándose en todas las demás cosas en las que me he visto”, bromeó Elba.