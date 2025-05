Arsenal SAO no pudo como local ante Independiente en final de ida de Liga de Ascenso

El invitado especial no tardó y llegó al minuto 21 tras tras una destacada asistencia de Maikel García a Fernando Sabillón que controló y adelantó, el defensa llegó a cerrar, pero no pudo parar y el delantero se perfiló y no perdonó.

Independiente generó mucho peligro en el área rival, pero luego se vino la respuesta de los locales y empezaron a manejar los tiempos en una calurosa tarde en Cantarranas.

El empate llegó hasta el minuto 61 por medio de Sendel Cruz que aprovechó un pase de Caleb Hernández que lo dejó frente a portería para que soltara un fuerte derechazo.

El marcado no se movió más y todo se definirá en la vuelta que se disputaría el próximo sábado en el Estadio Roberto Martinez Avila de Seiguatepeque.

Arsenal SAO y el Independiente buscan coronarse en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso para luego medirse ante el Atlético Choloma en una finalísima, ya que ellos ganaron la del torneo Apertura.