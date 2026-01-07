Marathón, la "presa favorita" del Olimpia en finales

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia es una vez más campeón del fútbol hondureño. El Rey de Copas ha llegado a los 40 títulos de Liga Nacional después de vencer al Marathón en una final bastante apretada que se definió con el solitario gol de José Mario Pinto, logrando así aumentar su fuerte dominio en el balompié catracho. La 40 del León tiene un sabor muy especial, ya que es el décima título de Liga Nacional que el Albo conquista tras vencer en una gran final al Monstruo Verde, que desde que tuvo su primer duelo por el campeonato frente a los merengues en el Torneo 1987-88 se ha convertido en su "presa favorita" al momento de levantar copas.

El 23 de diciembre de 1987, el Olimpia conquistó el noveno título de su historia al vencer 0-1 al Marathón en San Pedro Sula con gol de Juan Carlos Espinoza, dando inicio a un fuerte dominio en finales frente al equipo sampedrano. Desde aquel partido en el Estadio Morazán, los merengues tuvieron que esperar 16 años para volver a festejar ante el Verde. En la final del Clausura 2004, el Albo se impuso 1-0 en Tegucigalpa después de haber empatado 1-1 en la ida, logrando tomarse revancha dos años después de la humillante derrota que sufrió ante Marathón en la final del Clausura 2002 y alzando además su decimoséptima corona.

Por aquellos años fuimos testigos de cuatro finales consecutivas entre Olimpia y Marathón y luego de que el Monstruo diera el batacazo en la final del Apertura 2004, los Leones iniciaron el camino hacia su primer tricampeonato venciendo a los verdolagas en las dos finales del 2005. Tres años después, en una inédita final jugada en Comayagua, los albos evitaron el bicampeonato del histórico equipo de Manuel Keosseián y celebraron su quinto título dejando en la lona a los sampedranos.

Centenario perfecto

En 2012, año en que la institución más ganadora del país celebraba su centenario, la misión no era otra más que ganar todos los títulos posibles en aquel entonces. Marathón se presentó en la final del Torneo Clausura como una seria amenaza para las aspiraciones olimpistas, pero después de un gris empate sin goles en la ida, la 25 del León llegó en Tegucigalpa tras un controversial gol de Douglas Caetano que abrió el camino para que la conmemoración de los 100 años del Rey León se escribiera con letras doradas. Después de la desilusión de quedarse sin el pentacampeonato, Olimpia regresó al trono del fútbol hondureño de la mano de Héctor Vargas en el Clausura 2014. Tras haber empatado sin goles en ambos partidos, los penales dictaron sentencia en favor de un Olimpia que fue infalible desde los once pasos y festejó la 28 ante su afición.

Troglio y Espinel agrandan el dominio

Tuvieron que pasar siete años para que los dos clubes de fútbol más antiguos de Honduras chocaran en una final. El Apertura 2020 fue un torneo atípico a más no poder. Desde su formato, la cantidad de partidos, la falta de aficionados en la grada y que la final se jugara en enero, al igual que en esta ocasión, marcó esa temporada. Lo que sí se mantuvo a flote fue la paternidad del Olimpia en finales, esta vez pasándole por encima al Monstruo con un contundente 3-0 en el global para dar inicio a la monarquía de Pedro Troglio en Honduras, que en ese momento ya levantaba su segundo título de Liga Nacional.

En la segunda etapa de Troglio, el Olimpia volvió a conquistar el título ante Marathón. La 38 es quizás una de las copas más épicas que hoy presume el León en sus vitrinas. Las remontada ante Real España en el repechaje, la dramática semifinal ante Motagua y volver a levantar el trofeo en el Yankel Rosenthal es un recuerdo que siempre permanecerá en la memoria de los olimpistas.

Tras un 3-1 en la ida disputada en Tegucigalpa, el juego de vuelta en San Pedro Sula fue casi un trámite para los melenudos, que con un empate 2-2 les bastó para llegar a las 38 coronas y vencer a Mararthón por octava vez en una final. La novena gloria merengue a costillas del Marathón llegó en este Apertura 2025, atípico por los cambios de último momento, su formato y por tener su desenlace hasta el mes de enero, pero manteniendo la tendencia de los últimos años con un Olimpia, que ahora con Eduardo Espinel en el banquillo, sigue siendo el amo y señor del fútbol hondureño con 40 copas que brillan más que nunca en sus amplias vitrinas.

Títulos merengues ante el Marathón