Rafa Villeda confirma dos bajas en Olimpia, futuro de Jorge Álvarez y palpita final ante Marathón

El presidente del Olimpia, habló de diferentes temas que arropan a la institución previo al encuentro de vuelta de la gran final del torneo Apertura 2025-2026

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 16:04
Villeda se muestra positivo de cara al partido de vuelta de la final en Honduras.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- En Olimpia están viviendo un momento que sienten que puede terminar de forma especial, con la copa número 40 de la institución en la historia de la Liga Nacional de Honduras.

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, habló de diferentes temas que arropan a la institución previo al encuentro de vuelta de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 frente al Marathón de este miércoles 7 de enero en Tegucigalpa.

"Se busca primero ser campeón de las vueltas y consecuentemente llegar a la gran final para poder lograr el título. Creo es que es la meta de todos tanto a nivel dirigencial como a nivel de cuerpo técnico y jugadores, esa es la obligación y más en un club como es Olimpia", sostuvo el mandamás de los leones.

El formato del torneo Apertura ha sido cuestionado y el último en hacerlo fue el entrenador de los blancos, Eduardo Espinel, al mencionar que la actual competencia se realizó buscando perjudicar al Olimpia.

"Según lo que he indagado, es un formato que se usa en Colombia y no en países. En México tienen una gran cantidad de años con el mismo torneo Apertura y Clausura, con un play-inn, cuartos, semifinales. Creo que Costa Rica tiene un formato ejemplo y bueno donde clasifican los primeros cuatro. Son ideas, pero a la larga, como en toda democracia, la mayoría manda", valoró a TVC.

Y sobre Marathón, tiene halagos: "Va a ser un partido difícil, yo creo que debemos concentrarnos más en el hoy del Olimpia y Marathón, ellos están haciendo un buen trabajo con el profe Lavallén en este semestre. El resultado de ida es un reflejo de lo que estamos viendo".

"Nosotros estamos pasando por un buen momento y confío mucho en la capacidad del cuerpo técnico y jugadores. Será un partido disputado y como presidente espero que podamos salir avante pero creo que la moneda está en el aire".

