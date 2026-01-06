Olimpia con alta y jugador preocupa por lesión: Así se preparan los leones para la final ante Marathón

Olimpia se reporta listo para enfrentar a Marathón en el partido de vuelta por la Gran Final de Liga Nacional. Así fue el último entreno de los albos previo al trascendental partido.
El Club Deportivo Olimpia sigue su preparación de cara la final de vuelta ante Marathón por la Liga Nacional de Honduras.
El técnico Eduardo Espinel llegó desde horas tempranas con todos sus pupilos para prepararse de cara a este trascendental encuentro.
La sesión mañanera de este lunes contó con la presencia de la mayoría de jugadores del plantel melenudo.
Una de las sorpresas fue Emanuel Hernández, quien aún tiene un vendaje en su cabeza por un fuerte golpe sufrido en San Pedro Sula en la final de ida.
La práctica comenzó con una oración entre todo el plantel, demostrando la unidad que hay en el equipo.
Con lo que se vio en el entreno de hoy, Hernández sería titular mañana en el estadio Nacional Chelato Uclés. Cabe destacar que en la ida anotó uno de los dos goles de los leones en el partido.
Los jóvenes futbolistas del Olimpia serán una opción para entrar de cambio en el equipo de Eduardo Espinel.
José Mario Pinto se pone a punto y es uno de los futbolistas llamados a levantar la mano para mover los hilos del club ante los verdolagas.
Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez ya superaron sus lesiones y tuvieron minutos en el juego de ida en el Olímpico Metropolitano.
El plantel melenudo se muestra positivo de poder levantar la copa número 40 de su historia en la Liga Nacional de Honduras.
Álvarez y Chirinos podrían ser titulares mañana en el equipo de Espinel.
El partido de ida entre Marathón y Olimpia terminó empatado 2-2, por lo que todo se definirá en la vuelta.
Así entrenó Edrick Menjívar, quien estará defendiendo los 3 palos del león ante el equipo de Pablo Lavallés.
Eduardo Espinel siguió de cerca cada movimiento de sus jugadores en el entreno de este martes.
Así fue el entreno de Olimpia previo a enfrentar a Marathón en la Gran Final de Liga Nacional.