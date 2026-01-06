Agente de Rodrigo de Olivera sin filtros: "Hay muchas cosas adelantadas"

San Pedro Sula, Honduras.- El agente uruguayo, Pablo Galeano, se ha hecho de un nombre en Honduras porque primero llegó al país como futbolista en la época de los 90’s para vestir los colores del Independiente en el Ascenso y tras su retiro se inclinó en la representación de jugadores. Involucrándose en el mercado catracho allá por 2005 con las llegadas de Marcelo Dapueto y Boris Acuña a Motagua. Después trajo a otros como Óscar Torlacoff, Marcelo Macías, Claudio Nicolás Cardozo y los últimos Nicolás Gómez, Juan Manuel Capeluto y Rodrigo Olivera.

En charla con Diario EL HERALDO, el agente originario de Montevideo, Uruguay, recordó episodios que ha vivido en sus travesías en el país con el tema de representación de profesionales, expresó la cantidad de sudamericanos que ha puesto a jugar en Liga Nacional y no olvida en hondureño que quiso representar y no pudo. Por último, aclaró el panorama sobre si Rodrigo de Olivera puede jugar en Honduras tras su rescisión de contrato con Olancho FC y el club que está más cerca de hacerse de sus servicios.

Entrevista completa

Pablo Galeano, un gusto saludarlo. ¿qué tal está? Un saludo tanto para ti como el grupo de trabajo y la audiencia. Son muchos años ligados al fútbol, primero en la parte dentro de la cancha y luego obviamente en esta función, en esta actividad, son muchos años, y en el mercado hondureño también. ¿En qué año entró al mercado hondureño? ¿Lo recuerda? Ya no lo recuerdo, sinceramente, pero entré de la mano del profesor Carlos Ramón Tabora, el cual es un amigo, seguimos en contacto después de muchos años, un entrenador de Selección, que bueno, hemos seguido en contacto. Se dio la particularidad, yo venía muchos años en diferentes países, había llegado después de varios años en Italia y Guatemala.

¿Quiénes fueron los primeros jugadores que trajo a Honduras? Marcelo Dapueto, creo que fue Boris Acuña, después ya empezó toda la movida de Óscar Torlacoff, Marcelo Macías, Claudio Nicolás Cardozo y así, después siguieron muchos más. ¿El extranjero que más sorprendió que usted trajo por acá? Lo que pasa que, el fútbol son momentos, el jugador de fútbol no lo mantiene, estamos hablando que son elegidos los que mantienen el nivel, son muy poquitos contados con dedo. Entonces, después en mercados a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Claudio Nicolás Cardozo, muchísimo me sorprendió, creo que creció mucho en este fútbol y bueno, después el resto se ha mantenido. En el caso de Rodrigo de Olivera, por ir a un pueblo al otro en cantidad de años, Rodrigo también fue creciendo mucho en el mercado, lo mismo Juan Manuel Capeluto, es decir, son jugadores que fueron creciendo en el mercado, adaptándose y asumiendo también cierto rol por sus características. Pero todos en sí han pasado por momentos que no todos rinden de una manera alta, pero cuando llegan a ese nivel creo que no es sorpresa, pero sí es un buen punto en la carrera. Pablo, ahorita que habló de Cardozo y también de Rodrigo, jugadores que usted trajo y que son los dos uruguayos que más goles en Honduras. Sí, bueno, se ha dado una particularidad que en una lista que me llegó de los cuatro delanteros uruguayos más goleadores en este mercado, tres los trajimos nosotros. ¿Quiénes son? Torlacoff, Cardozo y Rodrigo Oliveira. Por ahí andamos bastante bien, pero después yo creo que el rendimiento individual habla por sí solo, más allá de lo que uno puede proyectar a la hora de promocionar o promover o de alguna manera gestionar por un jugador. Porque uno proyecta en función a las características del jugador y a las condiciones también del mercado. No todos los jugadores son para todos los mercados. Y bueno, después se da el rendimiento, pero sí, se ha dado eso. Bueno, Rodrigo ha roto récord, no solamente de extranjeros, de uruguayos, sino de extranjeros en general. ¿Cuántos jugadores ha traído usted al mercado hondureño? No te sabría decir un número, pero a Dios gracias han sido bastantes. Capaz que más de 15 seguramente, 20 capaz, no sé. La verdad no es tirar números por tirar, pero últimamente vino Nicolás Royón, Sebastián Gorga, Nicolás Gómez. Pasó Dantas, Guillermo Chavasco, bueno, no sé. Más jugadores, han pasado algunos jugadores de un nivel que tal vez no fueron muy conocidos en primera división, pero, por ejemplo, el entrenador que les comentaba tuvo en su equipo, en un equipo de paso de segunda división, tuvo a Brian Ludueña, un 10, un zurdo, que ha jugado en la selección uruguaya B. Ha pasado algunos jugadores que también no terminaron de despegar, pero sí tuvieron su paso por aquí. ¿Todos los que ha traído usted han sido uruguayos? No, también hemos traído argentinos, pero bueno, se da, se da, se ha dado sobre todo uruguayos. ¿Y el futbolista que de repente se trajo a Honduras y que de aquí dio el salto al éxito, pongámoslo a otra liga? Vuelvo a lo mismo, es decir, depende el momento, la edad del jugador, la característica. Para hablar, claro, por ejemplo, el tema de Juan Manuel, tuvo un gran torneo, lo llevó a México. Tal vez si esperábamos un poco el periodo de transferencia, capaz que seguía en México y las opciones podían ser mejores en todas las áreas. Sin embargo, el jugador también visualiza, juntos visualizamos la parte deportiva, la proyección, depende de la edad del jugador, depende del momento de la carrera. Es muy particular ese punto.