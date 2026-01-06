Messi y su inesperada confesión sobre Antonela: "La hice cambiar, soy obsesivo con el orden"

Miami, Estados Unidos.- El 2026 será un año muy especial para Lionel Messi, que dentro de casi seis meses disputará su último Mundial con Argentina y en donde el gran objetivo será alzar por segunda vez la Copa del Mundo. Pero antes de centrarse en el plano deportivo, el astro argentino, como pocas veces se le ha visto, mostró su lado más personal en una entrevista con Luzu TV, en donde habló sobre su relación con Antonela Roccuzzo, su vida en familia y hasta reveló algunos de sus secretos mejor guardados.

Su confesión sobre Antonela

Uno de los momentos más divertidos del '10' durante su conversación con el citado medio de comunicación fue cuando se refirió a su relación con su esposa, Antonela Roccuzzo, revelando entre risas su obsesión con el orden y cómo hizo que su pareja cambiara en ese aspecto.

"Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre", dijo "La Pulga" que además contó su gusto por ordenar su ropa por colores antes de cada entrenamiento. Además, Messi reconoció que en su casa solo se habla de fútbol, pero que Antonela les ha puesto una condición. "Nosotros vivimos con la pelota. Todo el día. La verdad que vienen mucho acá al club también, entrenan", dijo Messi antes ser consultado sobre si juega con sus hijos en casa, a lo que respondió entre risas: "En casa mucho no nos dejan".

El Messi más personal

Leo también tuvo tiempo para conversar acerca de su lado más personal y los aspectos que solo su familia y sus más cercanos conocen. “Ahora no hago terapia. En su momento hice terapia. Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme los problemas solo. Cambié mucho. En lo deportivo, hablo mucho con mi papá. En ese sentido, fue siempre mi viejo”, señaló. “La verdad es que yo soy más raro que la mierda. Me gusta estar solo, disfruto estar solo. Con el quilombo de la casa, con los tres chicos corriendo por allí, me termina saturando y me gusta mi momento. Creo que Antonella puede decir más cosas que yo, pero mi estado de ánimo depende de boludeces: si me cambian algo de lugar o me cambian lo que tenía que hacer... Soy muy estructurado”, añadió.

Su futuro tras retirarse