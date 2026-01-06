Flick advierte al Barcelona antes de la Supercopa: "Tenemos que mejorar en defensa"

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Yeda, Arabia Saudita.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, recordó este martes que ganar la Supercopa de España el curso pasado dio "mucha energía" a su equipo, que después conquistó también la Liga y la Copa del Rey, y expresó su deseo de repetir el título esta temporada.

Desde la sala de prensa del estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí), sede de la competición, Flick destacó que el conjunto vasco tiene "jugadores rápidos y muy buenos en ataque", y subrayó que "no será fácil ganar" si el Barça comete "los mismos errores" que en la victoria del pasado domingo contra el Espanyol (0-2).

"Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", agregó el preparador alemán, que sólo confirmó la titularidad de Joan García en la portería.

Sobre la presencia del defensa Ronald Araujo, que regresó a la convocatoria después de varias semanas de baja por problemas de salud mental, Flick respondió que no decidirá si el uruguayo estará disponible hasta después del entrenamiento de esta tarde.

"Quiero hablar con él, no hemos decidido aún. Si se siente listo para mañana, quizás cambiemos algo, pero por ahora no es nuestro plan", explicó el técnico, que remarcó la necesidad de "cuidar a los jugadores".

"Todos somos humanos y cometemos errores. Tenemos que apoyar y proteger a los jugadores. Eso es lo que ha hecho el club, y lo aprecio. Araujo es un jugador importante en el campo y en el vestuario, uno de nuestros capitanes, y esperamos que regrese en el mejor nivel posible", añadió.