El Chelsea anuncia a Liam Rosenior como el sustituto de Enzo Maresca

Después del sorpresivo despido del técnico italiano en Año Nuevo, los londinenses llegaron a un acuerdo con el DT inglés de 41 años, que hasta la fecha se venía desempeñando con buen suceso en el Estrasburgo francés, equipo que está emparentado con los de la capital inglesa.

Londres, Reino Unido.- El Chelsea ha pasado la página de la era Enzo Maresca y ya tiene nuevo entrenador. Los "Blues" anunciaron este martes la llegada del técnico inglés Liam Rosenior , que tomará las riendas del campeón del mundo para las próximas cinco temporadas.

Rosenior firma con el Chelsea hasta 2032 después de que el club inglés llegara a un acuerdo con el Estrasburgo, que a cambio recibirá una compensación económica tras quedarse sin su técnico a mitad de temporada. Actualmente, los blanquiazules marchan en el séptimo lugar de la Ligue 1, en donde se han convertido en uno de los equipos sensación de la mano del británico.

“Es una oportunidad increíble en un club increíble, el campeón del mundo, y no podía rechazarla. Además, puedo volver a casa y ver a mis hijos. He hecho un gran sacrificio al estar lejos de ellos. Han sido los mejores 18 meses de mi carrera profesional aquí, en Estrasburgo. He conocido a gente increíble y nada de eso habría sido posible sin el duro trabajo de todos los que forman parte de este club de fútbol. No es solo el Chelsea, otros clubes de la Champions League también se han interesado por mí, pero esta oportunidad es irrechazable”, declaró el técnico tras hacerse oficial su fichaje por el Chelsea.

"Nada me haría más feliz que ayudar a este club. Después de esto, voy a tomar un avión y mantener algunas conversaciones. Espero que entonces se firmen todos los documentos y pueda conocer a mi nueva plantilla, algo que estoy deseando hacer”, agregó.

Ahora Liam Rosenior tendrá una tarea nada fácil con un Chelsea que no ha obtenido los resultados deseados en los últimos meses. El debut frente al Charlton Athletic marcará la pauta para el nuevo técnico que arriba a Stamford Bridge bajo la sombra de lo hecho por Enzo Maresca en 2025.



