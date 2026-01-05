Xavi, candidato para dirigir al Manchester United tras el despido de Amorim

Manchester, Inglaterra.- El Manchester United busca técnico... una vez más. Los "Red Devils" anunciaron el final de la era Ruben Amorim en Old Trafford después de 14 meses en donde el equipo estuvo lejos de encontrar rumbo con el portugués al mando. Como no podía ser de otra manera, la danza de nombres ha iniciado con fuerza y uno de los candidatos que hace más ruido en los pasillos del "Teatro de los Sueños" es Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona que vería con buenos ojos una propuesta para dirigir en la Premier League.

Tras su salida del club azulgrana a mediados de 2024, el exfutbolista ha estado alejado de la dirección técnica, aunque su nombre ha sonado para dirigir a clubes como el Bayer Leverkusen después de que se confirmara la salida de Xabi Alonso hacia el Real Madrid. Después de su retiro como futbolista, Hernández solamente ha dirigido a Al Sadd de Qatar y al Barça, donde llegó a estar al frente del equipo donde es leyenda durante 143 partidos en donde conquistó la Supercopa de España y LaLiga en 2023.

Baraja de candidatos

Pero Xavi no es la única carta que el United tiene sobre la mesa. A parte del catalán, los de Old Trafford también consideran a técnicos como Enzo Maresca (recién despedido por el Chelsea), Gareth Southgate, Michael Carrick, Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino y Oliver Glasner, este último figurando como el principal favorito de la directiva por el gran trabajo que ha hecho al frente del Crystal Palace. Ruben Amorim fue el décimo técnico del Manchester United en la era post Sir Alex Ferguson, dejando el puesto tras haber ganado solo 24 de 63 partidos dirigidos y cargando en sus espaldas con la dura derrota en la final de la Europa League 2025.