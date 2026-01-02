Pep Guardiola habla sobre su futuro con el City: "Llevo 10 años aquí, me iré algún día"

Londres, Reino Unido.- En medio de la controversia por el sorprendente despido de Enzo Maresca, el Manchester City de Pep Guardiola recibe este sábado al Chelsea en uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Premier League.

Durante la conferencia de prensa previo al partido frente al equipo "blue", Pep Guardiola fue consultado acerca de los rumores que sitúan a Maresca como su sucesor en el banquillo "citizen", señalando que aún tiene contrato con el City y contestando con ironía a los periodistas que estaban presentes.

"Sé que están aburridos de mí. Llevo 10 años aquí, me iré algún día, se los prometo. Tengo contrato, estoy contento y quiero luchar por mi equipo. La directiva me respeta, lo demostró el año pasado cuando no ganamos ni un partido en tres meses... ¿Qué le voy a hacer?", declaró el técnico catalán.