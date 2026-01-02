Fábio, el hombre récord del fútbol brasileño, renueva con Fluminense hasta 2027... ¡y jugará hasta los 47 años!

Río de Janeiro, Brasil.- Durante el Mundial de Clubes 2025, el portero brasileño Fábio llamo la atención por ser el futbolista más veterano de la competición a sus casi 45 años. Muchos pensaban que tras el torneo el final de su carrera estaba muy cerca, sin embargo, eso está lejos de suceder luego de que el Fluminense anunciara la renovación del guardameta hasta finales de 2027. Tras este anuncio, el experimentado guardameta seguirá jugando hasta los 47 años, siendo todo un hito en continente americano y teniendo la posibilidad de convertirse en el arquero de mayor edad en disputar un partido de la Copa Libertadores.

Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada.



Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do... pic.twitter.com/iAtU42iVe6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2026

Fábio, que llegó al "Flu" en 2022 pocos meses después de cumplir 41 años, ha sido parte de una etapa muy exitosa en el club carioca, en donde sobresale la primera Copa Libertadores que conquistó el "Tricolor" en su historia en 2023 tras vencer a Boca Juniors en 2023. Estos logros y sus grandes actuaciones bajo palos le han permitido al portero ser una pieza clave para el equipo que actualmente dirige Luis Zubeldía. En 256 partidos disputados con el Fluminense, Fábio también suma importantes títulos como la Recopa Sudamericana de 2024 y los Campeonatos Cariocas de 2022 y 2023, además de haber sido nominado para formar parte del equipo ideal de 2025 en los premios The Best tras su buena actuación en el Mundial de Clubes en donde el conjunto brasileño alcanzó unas históricas semifinales tras haber dejado en el camion a equipos de como Borussia Dortmund, Inter de Milán y Al Hilal antes de caer frente al Chelsea en la búsqueda del pase a la final.

Veterano de mil batallas