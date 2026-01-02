  1. Inicio
Cristiano Ronaldo fija su propósito de Año Nuevo: "Quiero llegar a la cifra que todos saben"

Tras sumar 957 goles al cierre del 2025, CR7 se encuentra a solo a 43 dianas de lograr su objetivo de alcanzar la barrera de los 1,000 en partidos oficiales

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:55
Cristiano Ronaldo fija su propósito de Año Nuevo: Quiero llegar a la cifra que todos saben

Cristiano Ronaldo está a pocas horas de disputar su primer partido del 2026.

Foto: EFE.

Riad, Arabia Saudita.- De la manera más fortuita posible, pero demostrando estar lejos de saciar su hambre de goles, Cristiano Ronaldo cerró el 2025 llegando a los 957 goles en su carrera futbolística. Ahora, a pocas horas de disputar su primer partido del 2026, el astro portugués tiene claro su propósito de Año Nuevo y seguir celebrando en la cancha hasta alcanzar los tan anhelados 1,000 goles.

De cara a un semestre en donde por delante buscará ganar sus primeros títulos con el Al Nassr en Arabia Saudita y la Copa del Mundo con Portugal se presenta como su mayor desafío, CR7 confía en convertirse en un "milenario goleador", ya que "solamente" está a 43 goles de llegar a la mítica cifra.

Ni de espaldas perdona: el gol accidental de CR7 que aviva el sueño de los 1000 tantos

"No importa dónde juegue, si en Oriente Medio o en Europa. Siempre quiero ganar más trofeos y llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro que llegaré si no hay lesiones", declaró muy motivado Cristiano en la gala de los Globe Soccer Awards, en donde también manifestó que a las puertas de cumplir 41 años mantiene intacta la pasión que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

En la presente temporada con su equipo, "El Bicho" comparte con su compañero Joao Félix el liderato de goleo en el fútbol saudí, mientras que en la AFC Champions League 2 (segunda competición de clubes más importante del continente asiático) continúa en deuda en cuanto a su aporte goleador, pero con la confianza de que al igual en Europa pueda ser decisivo en las rondas de eliminación directa.

Jack Grealish lo volvió a hacer: loca noche de navidad que le costó ausentarse con su club

CR7 inicia este viernes el último tramo hacia su propósito de Año Nuevo cuando el Al Nassr, actual líder de la Liga de Arabia Saudita, visite a Al Ahli, equipo que se presenta como el primer desafío para el luso para un 2026 en donde busca seguir rompiendo récords y continuar haciendo historia a base de goles.

