Jack Grealish lo volvió a hacer: loca noche de navidad que le costó ausentarse con su club

Jack Grealish aprovechó las vacaciones que le dieron por la navidad que al final no pudo entrar en lista en el último partido de su equipo

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 17:45
Jack Grealish lo volvió a hacer: loca noche de navidad que le costó ausentarse con su club
El habilidoso jugador inglés tuvo una excéntrica fiesta en la noche de Navidad, segpun conocieron y compartieron medios británidos.
El jugador del Evertón concluyó la celebración en un club de striptease de Londres a las cuatro de la madrugada. Todo esto habría costado un total de £20.000 (aproximadamente 27.000 dólares)
Su acción no solo generó admiración por lo que se hizo dentro del club, también porque fue en una minivaciones que tuvo.
El futbolista y un grupo de amigos desembolsaron £3.500 (alrededor de 4.700 dólares) en un club llamado Platinum Lace de Leicester Square, donde consumieron tragos y estuvieron rodeados de bailarinas, según detalló el medio local The Sun.
Aunque también se dejó claro que el jugador Jack Grealish no realizó ningún baile ni se involucró mucho con las chicas.
Antes de la noche en el club ya mencionado, Jack Grealish cenó junto a su ex compañero en el Manchester City, Kyle Walker. Luego cada quien tomó su rumbo.
Esto pasó el sábado 20 de diciembre, después del partido del Evertón ante el Arsenal, los jugadores tuvieron días libres, fue así que Jack Grealish aprovechó.
El jugador Jack Grealish no rompió ninguna norma de su equipo Evertón, ya que gozaba de descanso de parte del cuerpo técnico.
Lo que sí causó sorpresa fue no ver en la lista de los jugadores disponibles a Jack Grealish para el partido del Evertón ante el Burnley.
David Moyes, técnico del club Evertón se encargó de explicar el por qué no entró en convocatoria.
“Simplemente tiene un pequeño virus; no se ha sentido bien durante las Navidades, por lo que no está disponible”, dijo Moyes
