Cristiano Ronaldo toma sorpresiva decisión sobre su futuro

CR7 juega para el Al Nassr de Arabia Saudita, pero su contrato vence en junio de 2025, por lo que todos se preguntan dónde seguirá su carrera, a pesar de tener 39 años.

Cristiano no para de hacer goles, es el máximo anotador de la historia con 916 tantos, su objetivo es llegar a los 1,000 y que Lionel Messi (850) no se lo quite.

Volviendo a Fabrizio Romano, lanzó una información que va a retumbar en los odios de todos los fanáticos de Ronaldo.

El periodista afirmó que el portugués no tiene asegurado si futuro en el Al Nassr de Arabia Saudita.

“Cristiano Ronaldo todavía NO ha firmado un nuevo contrato en Al Nassr... mantiene todas las opciones ABIERTAS a partir de junio de 2025”, fue lo que escribió Romano replicando de diario Marca, pero confiando en la fuente.

Su decisión es quedarse a cumplir su contrato con el equipo Saudita, pero no dejaría escapar la oportunidad de cambiar de club para mediados de año. CR siempre busca llenarse de retos, lo demostró a lo largo de su carrera.