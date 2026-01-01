  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça "amarra" jugador y Chelsea sorprende

El mercado invernal comienza con movimientos inesperados en dos grandes de Europa, mientras que Neymar toma decisión clave sobre su futuro

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 15:35
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
1 de 17

El 2026 arranca con un Barcelona que ya amarró a su primer refuerzo. Neymar define su destino rumbo al Mundial y el Chelsea sacude la Premier con un movimiento inesperado el primer día del año.

 Fotos: Cortesía
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
2 de 17

Enzo Maresca dejó de ser entrenador del Chelsea este 1 de enero. El club confirmó su salida tras alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir el contrato.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
3 de 17

Marc Cucurella se despidió de Maresca con gratitud: "Gracias por todo, míster. Valoro el trabajo y la confianza que nos diste desde el inicio", escribió el lateral del Chelsea.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
4 de 17

El América ya lanzó los primeros contactos por Julián Araujo: las Águilas consultaron al Bournemouth las condiciones para repatriar al lateral desde la Premier League.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
5 de 17

Araujo, exjugador del Barcelona, llegaría para competir con Kevin Álvarez y el lesionado Dagoberto Espinoza. No obstante, el Celtic de Escocia acecha al mexicano para llevárselo este mismo mercado.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
6 de 17

Chivas no se detiene y va tras Eduardo Águila. El Rebaño busca apuntalar su zaga con el defensor mexicano que ha destacado en el Atlético de San Luis.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
7 de 17

Neymar asegura su futuro: renovó con el Santos hasta diciembre de 2026. Pese a sus constantes lesiones, el ídolo brasileño apuesta por el club de sus amores para llegar al Mundial.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
8 de 17

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", expresó Neymar en un video del Santos. A sus 33 años, el ex del Barça confirma que se queda un año más en el club que lo vio nacer.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
9 de 17

Barcelona tiene a su primer fichaje: el egipcio Hamza Abdelkarim llega cedido al filial. El club azulgrana pactó una opción de compra por 1.5 millones al cierre del curso.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
10 de 17

Abdelkarim se unirá al filial para ser evaluado de cerca por el Barça. Si el egipcio cumple con las expectativas, el club buscará su ascenso definitivo al primer equipo.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
11 de 17

Mundo Deportivo lo confirma: "El Barça cierra su primer fichaje del año, a falta de oficialización"
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
12 de 17

Borja Iglesias rechazó al Valencia por amor a su tierra. Pese al fuerte interés de Corberán, el "Panda" prefirió la fidelidad al Celta de Vigo para este 2026.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
13 de 17

João Cancelo busca salir del Al Hilal para volver a Europa y el Barça ya contactó a su entorno. El portugués, que ya fue azulgrana, es la opción clave para reforzar la zaga tras la lesión de Christensen.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
14 de 17

Abel Hernández regresa a Peñarol tras brillar como máximo goleador de la Liga Uruguaya con Liverpool. El delantero vuelve al "Manya" para potenciar el ataque en este 2026.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
15 de 17

Iago Aspas, Fran Beltrán, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo ya son agentes libres para negociar. Sus contratos vencen en junio, lo que pone en alerta a varios clubes este 1 de enero.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
16 de 17

Dominik Livakovic deja el Girona para volver a casa: el arquero croata cerrará su cesión al Dinamo Zagreb. Busca minutos garantizados para amarrar su titularidad en el próximo Mundial.
Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça amarra jugador y Chelsea sorprende
17 de 17

Según Fabrizio Romano, Brennan Johnson es nuevo refuerzo del Crystal Palace. El extremo deja el Tottenham en una operación de casi 40 millones de euros y ya realiza las pruebas médicas en Londres.
Cargar más fotos