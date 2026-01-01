Mercado de Fichajes: Neymar y su futuro, el Barça "amarra" jugador y Chelsea sorprende

El 2026 arranca con un Barcelona que ya amarró a su primer refuerzo. Neymar define su destino rumbo al Mundial y el Chelsea sacude la Premier con un movimiento inesperado el primer día del año.
Enzo Maresca dejó de ser entrenador del Chelsea este 1 de enero. El club confirmó su salida tras alcanzar un acuerdo mutuo para rescindir el contrato.
Marc Cucurella se despidió de Maresca con gratitud: "Gracias por todo, míster. Valoro el trabajo y la confianza que nos diste desde el inicio", escribió el lateral del Chelsea.
El América ya lanzó los primeros contactos por Julián Araujo: las Águilas consultaron al Bournemouth las condiciones para repatriar al lateral desde la Premier League.
Araujo, exjugador del Barcelona, llegaría para competir con Kevin Álvarez y el lesionado Dagoberto Espinoza. No obstante, el Celtic de Escocia acecha al mexicano para llevárselo este mismo mercado.
Chivas no se detiene y va tras Eduardo Águila. El Rebaño busca apuntalar su zaga con el defensor mexicano que ha destacado en el Atlético de San Luis.
Neymar asegura su futuro: renovó con el Santos hasta diciembre de 2026. Pese a sus constantes lesiones, el ídolo brasileño apuesta por el club de sus amores para llegar al Mundial.
"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", expresó Neymar en un video del Santos. A sus 33 años, el ex del Barça confirma que se queda un año más en el club que lo vio nacer.
Barcelona tiene a su primer fichaje: el egipcio Hamza Abdelkarim llega cedido al filial. El club azulgrana pactó una opción de compra por 1.5 millones al cierre del curso.
Abdelkarim se unirá al filial para ser evaluado de cerca por el Barça. Si el egipcio cumple con las expectativas, el club buscará su ascenso definitivo al primer equipo.
Mundo Deportivo lo confirma: "El Barça cierra su primer fichaje del año, a falta de oficialización"
Borja Iglesias rechazó al Valencia por amor a su tierra. Pese al fuerte interés de Corberán, el "Panda" prefirió la fidelidad al Celta de Vigo para este 2026.
João Cancelo busca salir del Al Hilal para volver a Europa y el Barça ya contactó a su entorno. El portugués, que ya fue azulgrana, es la opción clave para reforzar la zaga tras la lesión de Christensen.
Abel Hernández regresa a Peñarol tras brillar como máximo goleador de la Liga Uruguaya con Liverpool. El delantero vuelve al "Manya" para potenciar el ataque en este 2026.
Iago Aspas, Fran Beltrán, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo ya son agentes libres para negociar. Sus contratos vencen en junio, lo que pone en alerta a varios clubes este 1 de enero.
Dominik Livakovic deja el Girona para volver a casa: el arquero croata cerrará su cesión al Dinamo Zagreb. Busca minutos garantizados para amarrar su titularidad en el próximo Mundial.
Según Fabrizio Romano, Brennan Johnson es nuevo refuerzo del Crystal Palace. El extremo deja el Tottenham en una operación de casi 40 millones de euros y ya realiza las pruebas médicas en Londres.