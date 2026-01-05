  1. Inicio
¡Vuelve a casa! El Barça está a un paso de confirmar su primer fichaje invernal

El cuadro azulgrana tiene negociaciones bastante avanzadas con Al Hilal de Arabia Saudita para confirmar el regreso del portugués Joao Cancelo al Camp Nou

El Barcelona está a punto de hacer oficial el regreso de un exjugador.

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick no pierde tiempo y parece cuestión de tiempo para que la entidad azulgrana haga oficial el regreso de Joao Cancelo en este mercado de fichajes.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Barça ya habría hecho una primera oferta a Al Hilal para hacerse con los servicios del futbolista y las negociaciones estarían avanzando por buen puerto para que el portugués regrese a Cataluña.

De hecho, el propio Cancelo ha mostrado su interés por abandonar el fútbol de Arabia Saudita al no entrar en los planes de Simone Inzaghi, que incluso ha dejado al portugués fuera de sus planes para el cierre de temporada, lo cual facilitaría aún más la operación para que el jugador regrese al fútbol español.

No obstante, ante los problemas económicos que acarrea el Barcelona, el club ha hecho una propuesta que implica una cesión hasta fin de temporada en la que el futbolista estaría dispuesto a rebajarse el 50% de su salario con tal de poder jugar en el Camp Nou en este 2026.

Además, el fichaje de Cancelo cuenta con el visto bueno de Hansi Flick, quien ha expresado la necesidad de reforzar el sector bajo, siendo el portugués una buena opción por su precio y la voluntad de volver a Can Barça a casi dos años después de su salida.

El Barça tiene competencia

Pero a pesar del deseo del futbolista y que la oferta complace a Al Hilal, el Barcelona tiene competencia para fichar a Joa Cancelo. Desde Italia, el Inter de Milán ha pisado fuertemente el acelerador en los últimos días para arrebatarle al lateral luso a los catalanes.

Incluso en las últimas horas se reportó que los "nerazzurri" tendrían un acuerdo verbal con el futbolista, sin embargo, la entrada en escena del Barça podría frenar los planes del conjunto lombardo.

