¡Vuelve a casa! El Barça está a un paso de confirmar su primer fichaje invernal

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick no pierde tiempo y parece cuestión de tiempo para que la entidad azulgrana haga oficial el regreso de Joao Cancelo en este mercado de fichajes.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el Barça ya habría hecho una primera oferta a Al Hilal para hacerse con los servicios del futbolista y las negociaciones estarían avanzando por buen puerto para que el portugués regrese a Cataluña.

De hecho, el propio Cancelo ha mostrado su interés por abandonar el fútbol de Arabia Saudita al no entrar en los planes de Simone Inzaghi, que incluso ha dejado al portugués fuera de sus planes para el cierre de temporada, lo cual facilitaría aún más la operación para que el jugador regrese al fútbol español.