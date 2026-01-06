Fichajes: Bajas en Real Madrid, Bayern Múnich busca blindar a figura y giro inesperado en Barcelona

Real Madrid quiere renovar su plantilla, Barcelona perdería a figura y Pep Guardiola sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes en Europa.
OFICIAL // Liam Rosenior, nuevo entrenador del Chelsea. El director técnico inglés firma un contrato hasta 2032 con el conjunto de la Premier League tras la salida de Enzo Maresca.
OFICIAL // El Twente ha anunciado este martes la contratación de Erik ten Hag como su nuevo secretario técnico. El holandés tomará el mando de las oficinas del club a partir de la próxima temporada para relevar a Jan Streuer, quien anunció que se retirará. Ten Hag empezó la campaña como sustituto de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen y fue despedido pocas semanas después.
Pep Guardiola asegura que el Manchester City no fichará como el año pasado en este mercado invernal: "Quizás consigamos algo, pero es completamente diferente. No vamos a comprar cuatro o cinco jugadores como lo que pasó la temporada pasada...", reconoció el entrenador español de los Cityzens.
El Manchester United no evalúa la posibilidad de Wayne Rooney como reemplazo de Ruben Amorim, informa Mark Ogden. Aparte de Solskjaer, el club tiene en cuenta a otras dos leyendas de la entidad: Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy.
Ander Herrera sigue en Boca Juniors rebajándose de forma considerable el sueldo y con la intención de que las lesiones le dejen rendir tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores.
El Estrasburgo elige a Gary O'Neill como sustituto de Liam Rosenior, según la información publicada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano. El italiano reveló que se ha acordado hoy un contrato a largo plazo.
El fichaje de Mariano Díaz por el Alavés generó expectativas tras superar la pretemporada, pero cinco meses después el delantero no termina de arrancar. Su bajo rendimiento en el último mes lo ha colocado en la cuerda floja y no se descarta su salida en este mercado invernal.
Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, ya se ha resignado a perder a Antoine Semenyo, seguramente su mejor jugador, que disputará este miércoles su último partido antes de firmar por el Manchester City.
West Ham estaría interesado en fichar a Bento, portero del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, según informa Fabrizio Romano. En verano, el club británico fichó a Mads Hermansen para esa demarcación, pero no les resultó como esperaban.
Según la información del periodista Florian Plettenberg, el Bayern Múnich estaría planificando ya la oferta que le harán a Harry Kane para extenderle su contrato hasta 2028 o 2029.
Barcelona ha cerrado la incorporación de Joao Cancelo para lo que queda de temporada. El acuerdo es total entre todas las partes y sólo queda la redacción de los contratos y la firma de ambos clubes y del jugador. Antes, la comisión médica de LaLiga tendrá que dar el visto bueno a la baja por cuatro meses de Andreas Christensen, pero esto no supondrá ningún problema porque la lesión es muy clara.
'Mirror' ha publicado que el despido del entrenador de Ruben Amorim por parte del Manchester United podría acercar a Marcus de nuevo a Old Trafford. Si el Barcelona no decide hacer permanente su cesión en el verano, entonces el nuevo entrenador entrante en el club inglés probablemente querrá a Rashford en lugar de venderlo.
Matteo Moretto, especialista en fichajes, ha analizado el mercado de traspasos en Barcelona. Uno de los temas, además de la vuelta de Joao Cancelo al Barcelona, ha sido el futuro del delantero polaco: "Robert Lewandowski no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro y el Barcelona tampoco".
Según informó Gianluca Di Marzio, Gonzalo García está en los planes cercanos de la Juventus, que quiere contar con él para el próximo mercado de pases que abrirá en enero. El español podría desembarcar en Italia con la misma fórmula que Nico Paz.
Asimismo, Antonio Rüdiger finaliza contrato en junio de 2026. Los dos futbolistas llegaron a coste cero y ofrecieron un rendimiento excelente en sus primeras temporadas, pero quedarán habilitados para escuchar ofertas a partir del 1 de enero, cuando la normativa de la FIFA se lo permite al entrar en los últimos seis meses de contrato.