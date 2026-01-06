Fichajes: Bajas en Real Madrid, Bayern Múnich busca blindar a figura y giro inesperado en Barcelona

Barcelona ha cerrado la incorporación de Joao Cancelo para lo que queda de temporada. El acuerdo es total entre todas las partes y sólo queda la redacción de los contratos y la firma de ambos clubes y del jugador. Antes, la comisión médica de LaLiga tendrá que dar el visto bueno a la baja por cuatro meses de Andreas Christensen, pero esto no supondrá ningún problema porque la lesión es muy clara.