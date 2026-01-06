¡Impresionante! Condepor transforma el Chelato Uclés para la gran final

El personal de Condepor trabaja en los toques finales para asegurar que el Estadio Nacional luzca impecable y en óptimas condiciones para la gran final.
Aunque todavía falta completar un pequeño porcentaje de la instalación, las butacas de sol centro ya han sido colocadas y estarán disponibles para los aficionados durante la gran final.
El terreno de juego se encuentra en perfectas condiciones y totalmente preparado para el encuentro decisivo; su superficie luce impecable, similar a una mesa de billar.
Se han sustituido los antiguos portones de acceso a la localidad de sol centro por estructuras completamente nuevas que ya se encuentran habilitadas.
En la zona externa del inmueble se están llevando a cabo trabajos de sustitución de tuberías, con avances significativos registrados durante la jornada de este lunes.
Se están retirando todos los residuos y materiales sobrantes del interior del recinto con el objetivo de que las instalaciones queden totalmente despejadas y listas para el partido.
La fachada del Estadio Nacional está recibiendo los toques finales, específicamente con la colocación de la estructura de tubería que servirá de base para el posterior ensamblaje de los vidrios.
Ayer se llevaron a cabo trabajos de pintura en las estructuras tubulares que servirán de soporte para la posterior instalación de los ventanales.
Toda el área de sol centro contará con la mencionada fachada de vidrio, la cual recubrirá el sector destinado al centro comercial.
Esta es la vista panorámica desde el portón 11, el cual sirve como punto de acceso para quienes ingresan desde el barrio Morazán.
Este sector de graderías funcionará como una de las vías de acceso hacia el segundo nivel del centro comercial.
Los asientos de color rojo y azul ya han sido colocados en su totalidad, quedando únicamente pendiente la instalación de las butacas amarillas en el sector superior de la gradería.
La zona de sol centro presenta un aspecto impecable gracias a la colocación de los nuevos asientos que estarán disponibles para la final. Aún se encuentran aguardando para proceder con la colocación de los asientos amarillos, los cuales están destinados a la sección superior de la gradería.
La fase final de montaje del cercado en el área de sol centro ya está en marcha, habiéndose realizado las inspecciones pertinentes durante la jornada de este lunes.
Se están llevando a cabo las tareas de lijado en la barandilla de sol centro, la cual ya ha sido colocada casi en su totalidad para garantizar una mejor visibilidad a los asistentes.
El personal de Condepor ha finalizado la preparación del barandal, quedando a la espera de aplicar la pintura en las próximas horas.
Esta sección funcionará como uno de los ingresos hacia el centro comercial y ya cuenta con su cercado fijo debidamente instalado.
Se ha verificado la altura de la nueva cerca en sol centro en relación con la estatura de una persona, confirmando su seguridad. En este mismo sector, solo resta colocar los asientos blancos para completar el mosaico con el nombre de CONDEPOR, mientras que los nuevos barandales ya instalados realzan significativamente la estética del Estadio Nacional.
Esa área contará con una vigilancia reforzada por parte de los efectivos de la Policía Nacional asignados para el operativo de la gran final.
Las labores de montaje en el sistema de tuberías externas del Estadio Nacional Chelato Uclés continúan progresando.
Entre el personal encargado de las obras se encuentra un trabajador venezolano, quien expresó su gratitud y alegría por la oportunidad laboral que se le ha brindado.
El recinto capitalino luce cada vez más imponente de cara a su entrega oficial, la cual está programada para el próximo 26 de enero.