Olimpia vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite final de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia buscará este miércoles su copa número 40 en el fútbol de primera división de Honduras en el partido de vuelta de la final del torneo Apertura contra Marathón, que en el centenario de su fundación apuesta por la décima conquista.
Olimpia, de Tegucigalpa, considerado el mejor equipo de Honduras, también buscará su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel.
El partido se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña, donde Marathón, que tiene su sede en San Pedro Sula, espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena, en 2018.
La final del Apertura enfrentará a dos equipos centenarios que, junto con Motagua y Real España, son considerados los cuatro mejores de Honduras.
El partido de ida de la final del Apertura, jugado el pasado domingo en San Pedro Sula, finalizó 2-2.
Olimpia, que tiene entre sus principales figuras al colombiano naturalizado hondureño Yustin Arboleda, selló su pase a la final después de superar a Motagua y Real España en las semifinales después de las dos vueltas regulares de la competición.
Marathón, que tiene entre sus atacantes al argentino Nicolás Messiniti, dejó en el camino a Olancho y Platense.
El reglamento
En esta serie de final entre olimpistas y marathones no hay ventaja deportiva para ninguno, no vale el gol doble de visita, ni la posición en la tabla. Absolutamente nada. Es decir, el campeón saldrá del que domine el marcador global.
En caso que los blancos y verdes igualen en los 180 minutos, el partido se irá hasta los tiempos extras y si ahí persiste el empate, el ganador del campeonato saldrá desde la tanda de penales.
Datos del partido
Hora: 7:00 PM.
Estadio: Nacional Chelato Uclés.
Transmite: Deportes TVC.