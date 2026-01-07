La final entre Olimpia y Marathón interrumpida por una falla eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de que la afición olimpista vibrara en el estadio Chelato Uclés con el gol de José Mario Pinto, una falla eléctrica interrumpió el desarrollo de la final del Torneo Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón.
Corría el minuto 64 del encuentro cuando repentinamente la mitad de las luces ubicadas sobre el remodelado sector de Sol se apagaron repentinamente, situación que obligó al árbitro Said Martínez a detener el partido por unos instantes.
El encuentro estuvo detenido durante nueve minutos, hasta que al 73' se logró restablecer el fluido eléctrico instalado en los trabajos de mejora del coloso capitalino.
Esta no es la primera vez que falla el nuevo sistema de iluminación del Chelato Uclés. En el partido de la segunda jornada de la triangular entre Olimpia y Motagua, disputado el 17 de diciembre de 2025, una falla en el sistema eléctrico retrasó el arranque del compromiso por al menos una hora y media hasta que se pudo normalizar el servicio.