La final entre Olimpia y Marathón interrumpida por una falla eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de que la afición olimpista vibrara en el estadio Chelato Uclés con el gol de José Mario Pinto, una falla eléctrica interrumpió el desarrollo de la final del Torneo Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón.

Corría el minuto 64 del encuentro cuando repentinamente la mitad de las luces ubicadas sobre el remodelado sector de Sol se apagaron repentinamente, situación que obligó al árbitro Said Martínez a detener el partido por unos instantes.