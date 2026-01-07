  1. Inicio
La final entre Olimpia y Marathón interrumpida por una falla eléctrica

Al igual que hace algunas semanas en la triangular, el Estadio Chelato Uclés sufrió una falla eléctrica en el nuevo sistema de iluminación

  Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 20:26
El momento en que parte de la iluminación del Estadio Nacional permaneció apagada.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Minutos después de que la afición olimpista vibrara en el estadio Chelato Uclés con el gol de José Mario Pinto, una falla eléctrica interrumpió el desarrollo de la final del Torneo Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón.

Corría el minuto 64 del encuentro cuando repentinamente la mitad de las luces ubicadas sobre el remodelado sector de Sol se apagaron repentinamente, situación que obligó al árbitro Said Martínez a detener el partido por unos instantes.

¡Con tifo y show de luces! Así fue recibido el Olimpia en la gran final

El encuentro estuvo detenido durante nueve minutos, hasta que al 73' se logró restablecer el fluido eléctrico instalado en los trabajos de mejora del coloso capitalino.

Esta no es la primera vez que falla el nuevo sistema de iluminación del Chelato Uclés. En el partido de la segunda jornada de la triangular entre Olimpia y Motagua, disputado el 17 de diciembre de 2025, una falla en el sistema eléctrico retrasó el arranque del compromiso por al menos una hora y media hasta que se pudo normalizar el servicio.

