Filas interminables, leyenda del Olimpia sorprende y Marathón no estará solo en la final de Liga Nacional

El duelo entre Albos y Verdolagas arranca a partir de las 7:00 de la noche

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:21
Olimpia recibe este miércoles a Marathón por la Gran Final de Liga Nacional. El ambientazo que se vive a pocos minutos del arranque del partido.

Fotos: David Romero, Mauricio Ayala y Mavrin Salgado.
El Club Deportivo Olimpia recibe este miércoles Marathón por la Gran Final de la Liga Nacional de Honduras.

Albos y Verdolagas empataron 2-2 en el juego de ida y todo se definirá este miércoles en el Nacional de Tegucigalpa.

Largas filas se hicieron desde tempranas horas en los portones de acceso de coloso capitalino.

Las lindas chicas se robaron el show en las calles de Tegucigalpa. Ella llegó bien identificada con los colores del Olimpia.

La amistad se queda atrás, ellas serán rivales esta noche. Una apoya al Olimpia y otra a Marathón.

Este aficionado sorprendió con este gran león, que fue la sensación en la previa del partido.

Marathón se instaló a eso de las 5:00 PM en el Nacional Chelato Uclés. Así llegó el goleador Nicolás Messiniti.

Minutos más tarde Olimpia llegó con todo su arsenal en busca de la copa número 40 de su historia en la Liga Nacional de Honduras.

Este grupo de amigos llevó este cómico cartel en forma de burla para uno de sus compañeros que no pudo ir por "mandilón".

Así lucían los diferentes sectores del estadio Nacional a más de una hora del pitazo inicial.

Los aficionados ahora están estrenando la remodelación al estadio Nacional, la cual incluyó instalación de butacas en el sector de sol centro.

La barra organizada del Olimpia llegó en su tradicional caminata. Un espectáculo en de los hinchas de los albos.

Esta es la copa que se llevará el campeón de este torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Habrá llenazo total en el partido de la Gran Final entre Olimpia vs Marathón.

Noel Valladares, portero leyenda del Olimpia, presente en la final de Liga Nacional.

Las bellas chicas se roban el show en la previa del Olimpia vs Marathón.

