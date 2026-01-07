¡Con tifo y show de luces! Así fue recibido el Olimpia en la gran final

Estas son las mejores imágenes captadas por el lente de EL HERALDO en el recibimiento al Olimpia en la gran final.
Con el cerro Juana Laínez de fondo, esta es una de las mejores postales que nos está dejando la gran final.
La tradicional manta con la leyenda "Los que nunca te fallamos" y otros elementos alusivos al Olimpia adornaron el Estadio Chelato Uclés en la gran final.
Un marco impresionante acompaña a la gran final del fútbol hondureño.
Bajo la nueva pantalla digital, la tradicional manta de la Ultra Fiel le dio la bienvenida a la cancha al Olimpia.
"Unidos por un sentimiento", es el lema bajo el cual el olimpismo clama por la 40.
Ningún aficionado olimpista podrá olvidar este impresionante recibimiento.
El tifo y show de luces estuvo acompañado por el llenazo en el Estadio Nacional, que hoy abrió por completo la nueva tribuna de Sol con la mayor parte de sus butacas instaladas.
Las fotos de los aficionados no se hicieron esperar en el emotivo momento.
Bajo este marco impresionante, Olimpia y Marathón iniciaron la final del Apertura 2025.