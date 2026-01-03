Sale a la luz la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura

Caracas, Venezuela.-Luego de varias horas sin saber mayores detalles de la captura de Nicolás Maduro, EL HERALDO logró obtener la primera imagen del presidente venezolano. En la imagen compartida por una fuente fiable, afirmó que es de los hechos ocurridos la madrugada de este sábado, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, durante la operación para capturar a Maduro. El retrato muestra al presidente venezolano sentado dentro de lo que parece ser una aeronave estadounidense, rodeado de militares.

Además, se logra ver que Maduro está usando una pijama de botones en color beige y esposas en sus manos. Se espera que las autoridades de Estados Unidos compartan más imágenes sobre cómo se llevó a cabo la operación en la que lograron la detención de Maduro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cabe mencionar que en esta primera imagen solo se logra ver al expresidente, pese a que se confirmó que también fue detenida su esposa Cilia Flores.

Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrigada del sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país", escribió Trump en la red Truth Social.