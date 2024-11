“Gladiador 2”, así es la película con Paul Mescal y Denzel Washington

Russel Crowe vs Paul Mescal

Pero Roma ha caído en estos tres lustros en una espiral de violencia y de caos que le sirven de perfecto escenario al realizador para situar su historia, estructurada de forma casi idéntica a la del primer Gladiator.

Comienza con una gran batalla (ahora naval, entonces terrestre con gran protagonismo de los caballos), un héroe que cae derrotado y convertido en esclavo y gladiador, reencuentros nocturnos del protagonista con Lucilla, un complot de los senadores, soldados valientes y fieles a la idea de una Roma Libre (encabezados por Marcos Acacius/Pedro Pascal) y muchas batallas (con rinocerontes, monos rabiosos e incluso navales en el Coliseo).

Todo ello con el gran protagonismo de un Paul Mescal cuya principal tarea es atraer a las generaciones jóvenes y que ha pasado del sensible Connell de 'Normal People' a este musculoso guerrero que se queda un poco lejos del carisma de Crowe/Máximo, a quien se recuerda continuamente en la narración.

Mescal se preparó mucho en el gimnasio para encarar esta película y asegura ser muy consciente de lo que suponía metere en un proyecto como 'Gladiator'.

“Tiene un enorme significado para un gran número de personas en todo el mundo. Y su magnitud es monumental. No se parece a ningún otro papel que haya interpretado. Pasar de un largometraje independiente a una superproducción de estudio me intimidaba, hasta que me di cuenta de que actuar es actuar, sea cual sea el contexto”, asegura el actor en las notas de producción del filme.