¿One Direction, Jonas Brothers o BTS?, las boy band más exitosas según fanáticos

1 El deceso del cantante británico Liam Payne, exintegrante de una de las boy band más exitosas de la última década, reactivó a miles de “directioners”, como se hacen llamar las fanáticas en todo el mundo de One Direction. 2 Pero no solo las fanáticas de la banda británico-irlandensa One Direction han salido a la luz estas últimas semanas. Las “Beliebers ”, seguidoras de Justin Bieber, las de la coreana BTS, que es la más reciente; hasta los que vivieron la era dorada de la década del 2000 de los grupos pop estadounidenses Backstreet Boys y N´Sync, han salido de sus guaridas y parecen haberse reagrupado. 3 Algunas simplemente para lamentar la muerte del cantante y compositor de 31 años, de One Direction y otras, unidas simplemente en una ola de nostalgia de su juventud y las bandas que marcaron su adolescencia. 4 Sin importar el motivo, en estas semanas ha surgido una especie de fiebre por las boy band. Aunque la mayoría están separadas y algunos de sus integrantes iniciaron carreras en solitario, lo cierto es que las plataformas de streaming han explotado con miles de seguidores que escuchan una y otra vez sus éxitos, ubicándolos en los primeros puestos de las listas de popularidad. 5 De BTS a los New Kids On The Block, aquí te dejamos las bandas más exitosas de las últimas décadas desde hoy hasta los 90:

BTS

6 La banda surcoreana que revolucionó el K-pop, es para muchos la boy band más grande y exitosa de la última década. El grupo que trascendió las fronteras del idioma, creó una nueva cultura musical y convirtió a su país en una potencia del entretenimiento que le hizo ganar millones. 7 Conformada en 2010, la banda integrada por siete jovencitos: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, inició con un estilo principalmente hip hop, sin embargo, logró incorporar una gran variedad de géneros en su propuesta musical. 8 En 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment lanzaron su primer álbum sencillo “2 Cool 4 Skool”. Un año después publicaron sus primeros álbumes de estudio en coreano y en japonés, Dark & Wild y Wake Up, respectivamente. 9 Tras la salida de su segundo disco de estudio, Wings con el que vendieron más de un millón de copias en Corea del Sur, en 2017 el grupo entró al mercado musical global como el principal promotor de la ola coreana. 10 En 2018 el grupo encabezó la lista Billboard 200 con su disco Love Yourself: Tear y en 2020 se convirtió en uno de los pocos grupos en tener cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en menos de dos años. 11 Actualmente se encuentran en una pausa, mientras sus integrantes realizan el servicio militar obligatorio. La banda ha anunciado su regreso en 2025.

One Direction

12 La banda británico-irlandesa surgió en 2010, producto del concurso The X Factor, apadrinada por Simon Cowell. Conformado por Harry Styles, Liam Payne (QEPD), Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlison, el grupo lanzó en 2011 su primer sencillo What Makes You Beautiful, que debutó en el número uno de las principales listas del Reino Unido e Irlanda. 13 Este tema los catapultó fuera de las fronteras de Reino Unido, ya que Además de un Brit al mejor sencillo británico, se agenciaron tres MTV Video Music Awards al mejor artista nuevo, mejor vídeo pop y vídeo más digno de compartir. 14 Más tarde, su álbum debut, Up All Night, ocupó la posición número uno de la lista de Billboard 200 y convirtió a One Direction en el primer grupo británico que alcanza el número uno con su primer disco en la historia de esta aclamada lista. 15 Además, con este disco bajo la manga, el grupo se embarcó en una exitosa gira de conciertos denominada Up All Night Tour, que los llevó por Europa, Oceanía y América, que reportó llenos totales y a miles de fanáticas eufóricas que hasta la actualidad se hacen llamar “directioners”. 16 En 2012 lanzaron Take Me Home, su segundo álbum, que también debutó en el primer puesto del Billboard 200. Pero este éxito fue superado por su tercer disco Midnight Memories (2013) que los llevó por una exitosa gira que recaudó 300 millones de dólares y reunió a 3.5 millones de personas. 17 De este disco se desprenden temas como Best Song Ever, Story of My Life, Midnight Memories y You and I, entre otras. Más tarde llegó su cuarto álbum, Four, que incluyó los sencillos Steal My Girl y Night Changes. 18 En marzo de 2015, en plena gira, Zayn Malik anunció su salida de la banda, el resto del grupo continuó con el tour y sin Malik publicó su quinto álbum. Sin embargo, en 2016 anunciaron que se tomarían una pausa, que sigue hasta hoy.

Jonas Brothers

19 Conformada por tres hermanos, Kevin, Joe y Nick Jonas, originarios de Wyckoff, Nueva Jersey, bajo el respaldo de Disney, la banda estadounidense de pop rock, saltó a la escena musical en 2005. 20 Aunque su álbum debut It’s About Time no resultó como esperaban, la banda no se desanimó y bajo el sello de Hollywood Records de The Walt Disney Company, lanzaron un álbum homónimo, que debutó en la posición 5 en la lista Billboard 200. 21 Los Jonas Brothers son la primera banda que agregó a sus giras y a sus reproducciones en la radio y programas de televisión, el impacto de las redes sociales. 22 Tras el éxito en bandas sonoras de películas de Disney, varios discos y giras de conciertos, el grupo anunció su separación indefinida. Pero en 2019 anunciaron su regreso. El 30 de enero de 2023 los hermanos recibieron la 2,745 estrella del Paseo de la fama de Hollywood ubicada en 7060, Hollywood Boulevard.

NSYNC

23 Es una de las boy-band más exitosas de finales de los años 90, a parte del talento de sus integrantes, entre ellos Justin Timberlake, la clave de su éxito estuvo en las estrategias del famoso productor y magnate musical Lou Pearlman. 24 El grupo que se formó en Orlando, Florida, Estados Unidos, en 1995, despegó en Alemania de la mano del sello discográfico BMG. Su nombre es la suma de las letras finales del primer nombre de sus integrantes: Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez. 25 Desde 1997, la banda ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. Su álbum más exitoso No Strings Attached (2000) vendió 1,1 millones de copias en un día y 2,4 millones de copias en una semana. 26 Pearlman se inspiró en el éxito de New Kids On The Block y aprovechando esta imagen de boy-band que comenzaba a popularizarse en la industria, buscó a jóvenes talentosos con los que creó a los Backstreet Boys y ’NSync. 27 Ambas bandas fueron protagonistas de una una rivalidad planeada por su propio manager, que le hizo ganar millones de dólares, sin embargo, en 2008 lo declararon culpable de fraude que lo llevó a la cárcel. En 2016 falleció.

Backstreet Boys

28 La agrupación estadounidense de música pop se formó en Orlando, Florida en 1993. Integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, la boy band saltó a la fama con su álbum debut homónimo en 1996. 29 Su siguiente trabajo discográfico Backstreet’s Back que vio la luz en 1997 continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Sin embargo, su ascenso al estrellato llegó de la mano de su disco Millennium (1999) y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). 30 Se convirtieron en la primera boy band en encabezar las listas de álbumes de Estados Unidos en tres décadas. De sus integrantes, el que más éxito ha tenido en solitario es Nick Carter.

New Kids On The Block