Scarlett Johansson será la protagonista de la nueva película de "El exorcista"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de 'El exorcista', un filme que dirigirá, producirá y escribirá Mike Flanagan, conocido por sus películas de terror, según señala Variety.
El proyecto es un "acercamiento radical" a la mítica película de terror y no será una secuela de The exorcist Believer, una secuela que vio la luz hace unos años.
La película original, que data de 1973, fue todo un éxito comercial con 441 millones de dólares recaudados en todo el mundo y diez nominaciones a los Óscar.
"Scarlett es una actriz brillante. Sus actuaciones siempre se sienten realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película, dijo Flanagan, conocido por películas como 'La vida de Chuck' o 'La maldición de Hill House'.
Universal compró los derechos de la película original por 400 millones dólares en 2021 pero su primer intento para relanzar una saga en 2023 con The Exorcist: Believer no tuvo demasiado éxito.
Por el momento, se desconocen otros datos del rodaje, salvo que se hará en la ciudad de Nueva York.
Johansson ayudó recientemente a revivir otra importante franquicia de Universal con Jurassic World Rebirth, estrenada este verano, que recaudó 868 millones de dólares a nivel mundial.
¿Nuevo género para ella?
Aunque Johansson es reconocida por sus trabajos de acción, drama y ciencia ficción, este nuevo desafío la coloca nuevamente en un terreno donde ya ha tenido aproximaciones previas.
Si bien no es una figura recurrente dentro del género del terror tradicional, sí cuenta con antecedentes en historias oscuras, psicológicas o de suspenso intenso.
Entre ellos destacan Under the Skin (2013), un thriller de ciencia ficción con fuertes tintes de horror corporal y atmosférico donde interpretó a una entidad que depreda humanos; así como "Lucy" (2014), que aunque pertenece más al sci-fi, explora transformaciones extremas y elementos inquietantes que rozan el género.
Además, su trabajo en universos de ficción cargados de tensión y violencia psicológica —como Ghost in the Shell o incluso momentos de Lost in Translation y Her— demuestran su capacidad para moverse en narrativas emocionalmente intensas, cargadas de misterio o con capas de perturbación emocional.
Su llegada a "El exorcista" marca, sin embargo, su primera incursión directa en una franquicia de terror puro, lo que incrementa el interés mediático y de fans que ven en Johansson una combinación atractiva entre potencia actoral, presencia en pantalla y capacidad para liderar proyectos de alto impacto cultural.
Con Mike Flanagan al mando y Scarlett Johansson en el rol principal, esta nueva entrega apunta a convertirse en uno de los estrenos más relevantes del género.