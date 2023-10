Taylor Swift conquista la taquilla con The Eras Tour; “El exorcista: creyentes” la sigue de lejos

No obstante, siguieron siendo “cifras gigantescas” que eclipsaron a otras películas de conciertos, precisó Gross.

Hasta ahora, indicó, las películas de conciertos más taquilleras habían sido Justin Bieber: Never Say Never (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y Michael Jackson’s This Is It (2009), con 72,1 millones de dólares.

Swift superó esos títulos en tres días, y convirtió este fin de semana en el más taquillero desde los estrenos en simultáneo este verano de Barbie y Oppenheimer.