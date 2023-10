Guionista de Succession aborda prejuicios raciales en sátira película American Fiction

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Cord Jefferson, que acumula éxitos como Succession, Watchmen y The Good Place, ha escuchado durante años a ejecutivos de Hollywood pedirle personajes “más negros”.

“Se dan cuenta que no pueden responder sin sonar tontos”.

“Cuanto más tonto me comporto, más rico me hago”, se desespera Ellison en un nuevo tráiler de la película publicado el lunes, antes de su estreno en diciembre.

“¿Por qué no se da a la gente de color la misma amplitud narrativa que a otras personas en Hollywood?”.

Aunque es importante educar al público sobre las injusticias del pasado, especialmente en un momento en el que algunas personas “intentan activamente borrar la esclavitud de los libros de historia”, éstas no deberían existir en el arte “omitiendo todo lo demás”, opinó.

Aunque aborda temas de peso, American Fiction tiene un tono cómico.

El público de Toronto, así como los asistentes a un preestreno de prensa en Los Ángeles, se rieron durante toda la película.

Jefferson dijo que la producción no “regaña a nadie ni condena a nadie”. “Todo lo que queríamos era hacer una película que abordara estos temas, pero que también tuviera un montón de ligereza y un montón de humor”, dijo.

De hecho, la película, en la que se entreteje la disfuncional familia de Ellison, brinda oportunidades a conocidos actores dramáticos como Wright (Casino Royale, Westworld) y Sterling K. Brown (This Is Us, Waves) para mostrar sus dotes en la comedia.

“Especialmente hoy en día, tal y como está el mundo, si no encontramos formas de reír y divertirnos, todo está perdido”, afirma Jefferson. “A veces hay que reír para no llorar”.