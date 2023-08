Muere William Friedkin, el director de “El Exorcista”

El siguiente gran éxito de Friedkin fue The Exorcist (1973), una película de terror que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La película fue elogiada por sus efectos especiales y su atmósfera inquietante.

A lo largo de su carrera, William Friedkin incursionó en diversos géneros cinematográficos, incluidos el thriller, el drama y el horror. Algunas de sus otras películas notables incluyen Sorcerer (1977), Cruising (1980), To Live and Die in L.A. (1985) y Bug (2006), entre otras.