Elizabeth Olsen abre la puerta a su regreso como Wanda Maximoff en el Universo Marvel

Elizabeth Olsen ha dejado la puerta abierta a un posible regreso al universo cinematográfico de Marvel. Durante una conversación en el marco del Festival Internacional de Cine de Hamptons, la intérprete reflexionó sobre su trayectoria y los años dedicados a su personaje, Wanda Maximoff, uno de los pilares del estudio desde su incorporación hace más de una década.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz de Eternity habló sobre su carrera en el Festival Internacional de Cine de Hamptons y aseguró que aún hay historias que le gustaría explorar como Wanda Maximoff.

“Es algo que me gusta y a lo que siempre quiero regresar”, afirmó la actriz ante el público reunido en el Sag Harbor Cinema. “He podido hacer mucho con el personaje, más de lo que imaginé, pero todavía existen líneas narrativas de los cómics que me gustaría llevar al cine, y creo que los fans también las esperan”.





Olsen, de 36 años, fue clara respecto a la naturaleza del cine de superhéroes y la reacción que provoca en la audiencia. “Estas películas no son para los críticos, son para los fans”, señaló, aludiendo al fenómeno global que ha generado el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde su inicio en 2008.

La actriz también reconoció el cansancio generalizado hacia el género, aunque destacó el vínculo que se crea entre quienes forman parte de producciones de larga duración.

“Culturalmente puede que estemos algo agotados, pero hay algo en estos proyectos que se vuelve muy familiar. No hay muchas experiencias comparables, salvo quizá una serie de televisión que se mantiene durante años”, reflexionó.

Olsen recordó su llegada a Marvel con cierta incertidumbre: “Me sentí afortunada y asustada al mismo tiempo. Pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, especialmente con el desarrollo que tuvo el personaje en WandaVision, que me permitió explorar otra dimensión de ella”. Su interpretación en la serie le valió una nominación al Emmy en 2021.

La actriz también habló sobre su visión del trabajo en un set y la importancia del respeto entre los equipos creativos. “Cuando eres la protagonista o productora, puedes marcar el tono.

Lo que busco es que todos se sientan valorados y que los desacuerdos sean creativos, no personales. Las discusiones sobre cómo mejorar una escena son las que realmente enriquecen el proceso”, explicó.

Olsen presentó en el festival su nueva película, “Eternity”, una comedia romántica producida por A24 y dirigida por David Freyne.

En la cinta comparte protagonismo con Miles Teller y Callum Turner, y la historia transcurre en un más allá donde las almas disponen de una semana para decidir dónde pasar la eternidad.