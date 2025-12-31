Zoe Saldana persigue a Scarlett Johansson, todo por "Avatar 3"

Zoe Saldaña está a punto de destronar a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera de la historia. Aquí el contexto.
Saldaña vuelve a hacer historia en Hollywood. Tras el éxito en taquilla de la más reciente entrega de "Avatar", la actriz se encuentra a un paso —o ya dentro, según las últimas actualizaciones— de convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos, un título que durante años perteneció a Scarlett Johansson.
Según varios reportes de prensa, Zoe Saldaña ha superado a Samuel L. Jackson y ha ascendido al segundo puesto en el ranking.
Antes de este estreno, Saldaña ya estaba entre los más altos del conteo, pero la recaudación acumulada de sus películas ahora ronda alrededor de 15 mil millones de dólares, acercándose mucho a la cifra histórica que ostenta Scarlett Johansson.
Este volumen de ingresos no refleja su salario personal, sino el impacto comercial total de las películas en las que ha participado, un criterio clave en este tipo de rankings.
La diferencia entre ambas es relativamente estrecha, y con el impulso continuo de la saga "Avatar", muchos analistas creen que Saldaña podría convertirse en la nueva reina histórica de la taquilla cinematográfica.
La carrera de Saldaña ha estado marcada por participaciones estratégicas en sagas multimillonarias. "Avatar", la franquicia más exitosa del cine, se suma a su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel como Gamora y por Star Trek.
Durante años, ese liderazgo fue incuestionablemente de Scarlett Johansson. Su papel como Natasha Romanoff, Black Widow, la convirtió en una figura central del MCU y la llevó a encabezar la lista de actores más taquilleros de la historia, un logro que la consolidó como una de las mujeres más influyentes del cine contemporáneo.
Sin embargo, la fuerza sostenida de "Avatar" ha reconfigurado el panorama y colocado a Saldaña como su principal competidora, hito al que Johansson no ha reaccionado.
Más allá de quién ostente el primer lugar, este cruce de cifras deja una lectura clara: Hollywood vive la era de las franquicias y, dentro de ella, dos actrices han logrado dominar un terreno históricamente liderado por hombres, convirtiendo la taquilla en un nuevo espacio de disputa simbólica y cultural.
Esta competencia por el récord es lo que está generando la mayoría de titulares recientes en torno a ambos nombres.
Pero la masividad de fans que la "Viuda Negra" recoge a nivel mundial no es cosa menor: el descontento entre aquellos que no ven a ninguna otra actriz en el lugar de Johansson se ha hecho sentir, sobre todo en redes sociales. ¿Quién es su favorita?