Conadeh alerta sobre desplazamiento y despojo en Día de la Herencia Africana

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió este domingo -12 de abril- sobre el impacto del desplazamiento forzado interno y el despojo territorial en comunidades afrodescendientes, en conmemoración del Día de la Herencia Africana en Honduras.

El organismo señaló que estas problemáticas agravan la situación de vulnerabilidad de estos pueblos, al exponerlos a riesgos que afectan su integridad y condiciones de vida.

“El desplazamiento forzado interno y el despojo de su territorio no solo agrava su situación de vulnerabilidad e indefensión, sino que pone en peligro su vida, la pérdida de su vivienda, ruptura cultural e inseguridad alimentaria”, expresó el Conadeh en su pronunciamiento.