Conadeh alerta sobre desplazamiento y despojo en Día de la Herencia Africana

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió este domingo -12 de abril- sobre el impacto del desplazamiento forzado interno y el despojo territorial en comunidades afrodescendientes, en conmemoración del Día de la Herencia Africana en Honduras.
El organismo señaló que estas problemáticas agravan la situación de vulnerabilidad de estos pueblos, al exponerlos a riesgos que afectan su integridad y condiciones de vida.
“El desplazamiento forzado interno y el despojo de su territorio no solo agrava su situación de vulnerabilidad e indefensión, sino que pone en peligro su vida, la pérdida de su vivienda, ruptura cultural e inseguridad alimentaria”, expresó el Conadeh en su pronunciamiento.
La institución recordó al Estado hondureño su deber de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en apego a estándares internacionales.
En ese sentido, citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de estas comunidades a habitar sus territorios de origen.
2/4 Para el caso, el desplazamiento forzado interno y el despojo de su territorio, no solo agrava su situación de vulnerabilidad e indefensión, sino que, pone en peligro su vida, la pérdida de su vivienda, ruptura cultural e inseguridad alimentaria.— CONADEH-La Defensoría Del Pueblo (@CONADEH) April 12, 2026
“El CONADEH recuerda al Estado hondureño su obligación y deber estatal, conforme al criterio reiterado de la Corte IDH, que el derecho de los pueblos indígenas a habitar sus territorios emana de su propia existencia”, indicó.
El organismo enfatizó que el vínculo de estos pueblos con la tierra trasciende la propiedad material: “Su vínculo con la tierra no es solo una cuestión de propiedad, sino el eje central de su cultura, espiritualidad y supervivencia”.
Finalmente, el Conadeh instó a que este lazo sea respetado y protegido para garantizar la continuidad de sus tradiciones.
“Este lazo sagrado debe ser garantizado plenamente para asegurar la integridad de su legado y su transmisión a las futuras generaciones”, concluyó.