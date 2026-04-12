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Pronostican lluvias y chubascos: así estarán las temperaturas por departamento hoy

Lluvias y chubascos se prevén en distintos departamentos del país. Conozca cómo estarán las temperaturas en su zona. Aquí todos los detalles

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 08:19
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El ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, estará generando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional. ¿En qué departamnetos lloverá hoy?

 Foto: EL HERALDO
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Se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones norte y oriental, mientras que en el resto del país predominará el ambiente cálido y seco.

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En el departamento de El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 18, con probabilidad de lluvias débiles durante el día.

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Para Francisco Morazán, las condiciones serán similares, con máximas de 29 grados y mínimas de 19, acompañado de posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en sectores montañosos.

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En Gracias a Dios, el ambiente será más cálido, con máximas de 30 grados y mínimas de 26, también con presencia de lluvias dispersas debido a la influencia del Caribe.

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Intibucá registrará temperaturas más frescas, con máximas de 22 grados y mínimas de 16, y probabilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde.

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En Islas de la Bahía, se pronostican máximas de 30 grados y mínimas de 24, con condiciones mayormente secas y sin probabilidad de lluvias.

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La Paz tendrá temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 22, mientras que Atlántida alcanzará máximas de 30 y mínimas de 22; en ambos departamentos se esperan lluvias dispersas.

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En la zona sur, Choluteca experimentará un ambiente extremadamente caluroso, con máximas de hasta 40 grados y mínimas de 26, sin probabilidad de lluvias. Para Colón, Comayagua, Copán y Cortés se prevén máximas entre 28 y 32 grados y mínimas entre 18 y 24, todos con probabilidad de lluvias débiles a moderadas.

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Finalmente, Lempira y Ocotepeque mantendrán condiciones secas con temperaturas de hasta 30 grados y mínimas de 18, mientras que Olancho, Santa Bárbara y Yoro presentarán probabilidad de lluvias. En Valle, las temperaturas alcanzarán los 40 grados con mínimas de 26, sin probabilidades de precipitaciones.

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