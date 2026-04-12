Pronostican lluvias y chubascos: así estarán las temperaturas por departamento hoy

El ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, estará generando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional. ¿En qué departamnetos lloverá hoy?
Se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones norte y oriental, mientras que en el resto del país predominará el ambiente cálido y seco.
En el departamento de El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 18, con probabilidad de lluvias débiles durante el día.
Para Francisco Morazán, las condiciones serán similares, con máximas de 29 grados y mínimas de 19, acompañado de posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en sectores montañosos.
En Gracias a Dios, el ambiente será más cálido, con máximas de 30 grados y mínimas de 26, también con presencia de lluvias dispersas debido a la influencia del Caribe.
Intibucá registrará temperaturas más frescas, con máximas de 22 grados y mínimas de 16, y probabilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde.
En Islas de la Bahía, se pronostican máximas de 30 grados y mínimas de 24, con condiciones mayormente secas y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 22, mientras que Atlántida alcanzará máximas de 30 y mínimas de 22; en ambos departamentos se esperan lluvias dispersas.
En la zona sur, Choluteca experimentará un ambiente extremadamente caluroso, con máximas de hasta 40 grados y mínimas de 26, sin probabilidad de lluvias. Para Colón, Comayagua, Copán y Cortés se prevén máximas entre 28 y 32 grados y mínimas entre 18 y 24, todos con probabilidad de lluvias débiles a moderadas.
Finalmente, Lempira y Ocotepeque mantendrán condiciones secas con temperaturas de hasta 30 grados y mínimas de 18, mientras que Olancho, Santa Bárbara y Yoro presentarán probabilidad de lluvias. En Valle, las temperaturas alcanzarán los 40 grados con mínimas de 26, sin probabilidades de precipitaciones.