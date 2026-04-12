Pronostican lluvias y chubascos: así estarán las temperaturas por departamento hoy

En la zona sur, Choluteca experimentará un ambiente extremadamente caluroso, con máximas de hasta 40 grados y mínimas de 26, sin probabilidad de lluvias. Para Colón, Comayagua, Copán y Cortés se prevén máximas entre 28 y 32 grados y mínimas entre 18 y 24, todos con probabilidad de lluvias débiles a moderadas.