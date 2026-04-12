Conferencia Episcopal de Honduras alerta por fraudes que usan imágenes de falsos obispos y sacerdotes

Tegucigalpa, Hondura.- La Conferencia Episcopal de Honduras alertó sobre la circulación de fraudes en redes sociales en los que se utilizan imágenes y supuestas identidades de obispos y sacerdotes católicos para promover la venta de medicamentos, muebles y otros productos o servicios.

A través de un comunicado oficial, la institución religiosa aclaró que ningún obispo en Honduras ni ningún sacerdote católico está realizando este tipo de campañas comerciales, por lo que advirtió que se trata de una suplantación indebida de identidad con fines fraudulentos.

La Conferencia Episcopal señaló que estas prácticas ya han sido denunciadas ante las autoridades competentes, debido a la utilización ilegal de la imagen de miembros de la Iglesia con el objetivo de engañar a la población.