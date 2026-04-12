Conferencia Episcopal de Honduras alerta por fraudes que usan imágenes de falsos obispos y sacerdotes

Tegucigalpa, Hondura.- La Conferencia Episcopal de Honduras alertó sobre la circulación de fraudes en redes sociales en los que se utilizan imágenes y supuestas identidades de obispos y sacerdotes católicos para promover la venta de medicamentos, muebles y otros productos o servicios.
A través de un comunicado oficial, la institución religiosa aclaró que ningún obispo en Honduras ni ningún sacerdote católico está realizando este tipo de campañas comerciales, por lo que advirtió que se trata de una suplantación indebida de identidad con fines fraudulentos.
La Conferencia Episcopal señaló que estas prácticas ya han sido denunciadas ante las autoridades competentes, debido a la utilización ilegal de la imagen de miembros de la Iglesia con el objetivo de engañar a la población.
Asimismo, advirtió que cualquier mensaje, video o publicación que circule en redes sociales o medios de comunicación relacionado con estas supuestas ventas carece totalmente de legitimidad y no representa a la Iglesia Católica en Honduras.
En su comunicado, la Iglesia llamó a los fieles y a la ciudadanía en general a mantenerse atentos ante este tipo de engaños y a no dar credibilidad a contenidos de origen dudoso que circulen en plataformas digitales.
De igual forma, recomendó a la población informar de inmediato a su parroquia o diócesis más cercana en caso de detectar este tipo de fraudes, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de estafas.
Finalmente, la Conferencia Episcopal de Honduras llamó a la prudencia y pidió no caer en engaños, recordando que este tipo de acciones constituyen delitos que ya son del conocimiento de las autoridades.